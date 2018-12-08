TURMEPA gönüllülerinden İzmir Körfezi'nde temizlik

Hande NAYMAN-Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Deniz Temiz Derneği/TURMEPA gönüllüleri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri\'nin 14\'üncü maddesi olan \'Sudaki yaşamın korunması\' kapsamında, Büyükşehir Belediyesi\'nin deniz süpürgesiyle denizi temizlemek için İzmir Körfezi\'ne açıldı. Denizden çıkan çöpler arasında, ayakkabı, temizlik kovaları, pet ve cam şişelerin yer aldığı görüldü.

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü\'nü kutlamak amacıyla, deniz temizleme etkinliği düzenledi. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri\'nin 14\'üncü maddesi olan \'Sudaki yaşamın korunması\' için harekete geçen dernek üyeleri, önce Pasaport İskelesi\'nde buluştu. Dernek tarafından burada gönüllülere teşekkür belgesi verildi. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyette olan deniz süpürgesiyle temizlik işlemine katılan gönüllüler, \'Denizler yaşasın diye önce gönüllüler harekete geçer\' mesajını vererek farkındalık yaratmaya çalıştı. Denizde yaklaşık yarım saat boyunca temizlik yapıldı. Deniz süpürgesiyle toplanan çöpler arasında ayakkabılar, temizlik kovaları, pet ve cam şişeler gibi atıkların bulunması dikkat çekti.

\'DENİZİN TURMEPA\'YA, TURMEPA\'NIN DENİZE İHTİYACI VAR\'

Teknede, TURMEPA Gönüllüler Deklarasyonu\'nu okuyan Proje Koordinatörü Saygın Yörük, \"TURMEPA olarak önceliğimiz denizlerimizi, su yollarımızı korumak ve temizlemenin en güzel yolunun hiç kirletmemek olduğunu açıklayabilmek\" dedi. İzmir Körfezi\'ne açılmalarının nedeninin temizlemekten ziyade farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Yörük, \"Bizim konumuz denizler olduğu için bu mesajı denizden ve deniz süpürgesinden vermenin daha anlamlı olduğu düşündük. Normal şartlarda 5 Aralık, Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanıyor biz TURMEPA olarak 8 Aralık\'ta kutlamaya karar verdik. Derneğimizde aktif olarak faaliyet gösteren gönüllülerimiz bugün bizlerle beraber. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı\'ndan arkadaşlarımız bizlerle beraber. Hem Dünya Gönülller Günü\'nü kutlayacağız hem de Birleşmiş Milletleri\'nin yayınladığı 17 sürdürülebilir kalkınma maddesinden \'Sudaki yaşam\' maddesini irdelemeye çalışacağız. Bizim çok önemli bir sloganımız var; \'Denizin TURMEPA\'ya ihtiyacı var, TURMEPA\'nın denize ihtiyacı var.\' Biz bugün burada mesajımızı verirken deniz temizliği de devam edecek. Ülkemizde ve tüm dünyada denizlerimiz kirlilik açısından tehdit altında. Plastik kaynaklı atıklar ağırlıkta, plastiğin üretilmesi birkaç saniye, kullanılması birkaç saat ancak doğada kaybolması 400-500 yılı buluyor. Bu anlamda denizlerimizi ve çevremizi koruyabilmek için atıklarımızı çöplere atmamız gerekiyor\" dedi.



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