T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türmen: Kentsel dönüşüm adı altında zorla tahliye yapılıyor

İzmir Milletvekili, AİHM eski yargıcı Rıza Türmen, zorla tahliyelerin, eşyaların habersizce kapıya konulması ve TOKİ evlerine göç baskısını “Otoriter zihniyetin az

23 Temmuz 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - Uluslararası Af Örgütü’nden sonra CHP’de İstanbul’un en eski yerleşim alanlarından Tarlabaşı’ndaki ‘sürgün’leri takibe aldı. İzmir Milletvekili, AİHM eski yargıcı Rıza Türmen, zorla tahliyelerin, eşyaların habersizce kapıya konulması ve TOKİ evlerine göç baskısını “Otoriter zihniyetin azınlıklara yaptığı zorbalıktır” diye nitelendirdi. Türmen’e göre, Tarlabaşı’nda, yeni bir Sulukule dramı yaşanıyor’.



CHP’li Türmen, Kentsel dönüşüm adı altında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini söyledi. “İnsansız Kentsel dönüşüm olur mu” diye soran Türmen, Sözleşmenin 8. maddesinin insan haklarından konuta kadar birçok yükümlülük öngördüğüne dikkat çekti. “Devletin, konut,  barınma özel hayata saygı gibi birçok yükümlülüğü var. Buna zorla çıkarılamazlar, atılamazlar. Ama, tam tersi bir tutum yaşanıyor. Evlerinden atılmış. İradeleri dışında zorla tahliyeler yapılıyor. Hatta, kendilerinden habersiz eşyaları kapının önüne konuluyor.

TOKİ’nin ruhsuz ve kişiliksiz evleri 


“İkinci Bir Sulukule izliyoruz” diyen Türmen, vatandaşlara danışılmadan TOKİ evlerine gidin denmesini dayatma diye nitelendirdi ve “Bakalım, bu insanlar TOKİ evlerinde oturmak istiyorlar mı? Çevreye uyumsuz, kişilik ve ruhsuz yapılar bunlar. Vatandaşların ceplerinde para var mı. Alıp oraya tıkmak otoriter zihniyetin azınlık zorbalığı”.



Mülkiyet hakkı varsa’


Türmen, tüm bu olan bitenler içerisinde mülkiyetle ilgili duruma dikkat çekti. Vatandaş, oturdukları evin mülkiyetine sahip ise, kedilerine bir bedel ödenmeden evleri ellerinden alınamaz. Alındığı takdirde, mülkiyet hakkı hilelidir.



Romanlar, Kürtler, Transeksüeller


Tarlabaşı’nda Güneydoğu’da terör nedeniyle evlerinden göçe zorlanan Kürtlerin, Romanların, Transeksüellerin yaşadıklarına dikkat çeken Türmen, “Bunlar toplumun korunmaya en muhtaç kesimleri. Marjinal olmuş, kenara itilmiş kesimleri. Devletin koruma anlamında en dikkate alması gereken kesimleri. Korumak bir yana dursun, baskıya en açık kesimler.

Ne demişti:

Uluslararası Af Örgütü, yaptığı açıklamada, “İstanbul'un merkezinde, Tarlabaşı'nda yaşayan ailelerin evsiz kalmasına yol açan tahliyeler durdurulmalı" dedi. Uluslararası Af Örgütü Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner, "Beyoğlu Belediyesi yetkilileri, uluslararası insan hakları standartlarına uygun yerleşimler sağlanana dek tahliyeleri derhal askıya almalı" dedi. Bazı aileler, Beyoğlu Belediyesi ve kolluk kuvvetlerince tehdit edildikleri gerekçesiyle Uluslararası Af Örgütü'ne şikayette bulunmuştu.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24