Türmen: Kentsel dönüşüm adı altında zorla tahliye yapılıyor





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Uluslararası Af Örgütü’nden sonra CHP’de İstanbul’un en eski yerleşim alanlarından Tarlabaşı’ndaki ‘sürgün’leri takibe aldı. İzmir Milletvekili, AİHM eski yargıcı Rıza Türmen, zorla tahliyelerin, eşyaların habersizce kapıya konulması ve TOKİ evlerine göç baskısını “Otoriter zihniyetin azınlıklara yaptığı zorbalıktır” diye nitelendirdi. Türmen’e göre, Tarlabaşı’nda, yeni bir Sulukule dramı yaşanıyor’.



CHP’li Türmen, Kentsel dönüşüm adı altında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini söyledi. “İnsansız Kentsel dönüşüm olur mu” diye soran Türmen, Sözleşmenin 8. maddesinin insan haklarından konuta kadar birçok yükümlülük öngördüğüne dikkat çekti. “Devletin, konut, barınma özel hayata saygı gibi birçok yükümlülüğü var. Buna zorla çıkarılamazlar, atılamazlar. Ama, tam tersi bir tutum yaşanıyor. Evlerinden atılmış. İradeleri dışında zorla tahliyeler yapılıyor. Hatta, kendilerinden habersiz eşyaları kapının önüne konuluyor.





TOKİ’nin ruhsuz ve kişiliksiz evleri



“İkinci Bir Sulukule izliyoruz” diyen Türmen, vatandaşlara danışılmadan TOKİ evlerine gidin denmesini dayatma diye nitelendirdi ve “Bakalım, bu insanlar TOKİ evlerinde oturmak istiyorlar mı? Çevreye uyumsuz, kişilik ve ruhsuz yapılar bunlar. Vatandaşların ceplerinde para var mı. Alıp oraya tıkmak otoriter zihniyetin azınlık zorbalığı”.

Mülkiyet hakkı varsa’



Türmen, tüm bu olan bitenler içerisinde mülkiyetle ilgili duruma dikkat çekti. Vatandaş, oturdukları evin mülkiyetine sahip ise, kedilerine bir bedel ödenmeden evleri ellerinden alınamaz. Alındığı takdirde, mülkiyet hakkı hilelidir.

Romanlar, Kürtler, Transeksüeller



Tarlabaşı’nda Güneydoğu’da terör nedeniyle evlerinden göçe zorlanan Kürtlerin, Romanların, Transeksüellerin yaşadıklarına dikkat çeken Türmen, “Bunlar toplumun korunmaya en muhtaç kesimleri. Marjinal olmuş, kenara itilmiş kesimleri. Devletin koruma anlamında en dikkate alması gereken kesimleri. Korumak bir yana dursun, baskıya en açık kesimler.

Ne demişti:

Uluslararası Af Örgütü, yaptığı açıklamada, “İstanbul'un merkezinde, Tarlabaşı'nda yaşayan ailelerin evsiz kalmasına yol açan tahliyeler durdurulmalı" dedi. Uluslararası Af Örgütü Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner, "Beyoğlu Belediyesi yetkilileri, uluslararası insan hakları standartlarına uygun yerleşimler sağlanana dek tahliyeleri derhal askıya almalı" dedi. Bazı aileler, Beyoğlu Belediyesi ve kolluk kuvvetlerince tehdit edildikleri gerekçesiyle Uluslararası Af Örgütü'ne şikayette bulunmuştu.