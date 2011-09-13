Türmen, hükümetin TÜBA kararını eleştirdi!

Hülya KARABAĞLI
T24/ ANKARA
Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) üyelerinin üçte birinin hükümet tarafından atanmasına tepkiler TBMM’ye taşındı. CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, “Özerk olmayan bilim akademisi faşist İtalya’da, Mussoloni İtalya’sında vardı. Faşist hükümetin hoşuna gitmediği için hükümete bağlandı” dedi. Cumhurbaşkanı’nı bu yanlıştan dönmeye davet eden Türmen, Anayasa Mahkemesi’nin yolunu açtı.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Türmen, son bir ayda çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) aralarında RTÜK, SPK, BBDK’nin bulunduğu 8 özerk kurumun bakanlık denetimine alındığına dikkat çekti. Türmen, bu kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemlerinin bakanlık denetimine geçtiğini, bakanlığın soruşturma ve ceza yetkisine sahip olduğunu anlattı.
Nazi Almanya’sında olmadı
Yeni düzenleme ile TÜBA’nın üyelerinin üçte birinin hükümet, üçte birinin YÖK ve üçte birinin TÜBA tarafından atanacağını hatırlatan Türmen, “Bilim akademileri özerktir. Özerk olmayan bilim akademisi faşist İtalya’da, Mussoloni İtalya’sında vardı. Faşist hükümetin hoşuna gitmediği için hükümete bağlandı. Onun dışında Nazi Almanya’sında bu olmadı. Rusya’da Putin bunu yapamadı. Bulgaristan bir kanun çıkardı, eğitim bakanlığına bağlamaya çalıştı, Cumhurbaşkanı veto edeceğini söyledi. Faşist İtalya dışında özerk olmayan bilim akademisi yoktur.”
Makalelere hükümet kriteri
Bundan sonra kurumda olacakları Türmen, “ Olacak şey şudur; Hükümet bir otomatik kriter koyacak, diyecek ki 'Bilmem kaç makalesinin yayınlanması lazım.' Ondan sonra bunun üzerine ideolojik ve siyasi kriterler gelecek. Hükümet yandaşları, birkaç makale yazmışlarsa buraya doldurulacak. Bu, bilimsel özerklikle, bilim akademisi olmayla bağdaşmaz. Özgürlük ve demokrasi üzerinde dolaşan kara bulutların bilim alanını da içine alacak şekilde genişlemektedir.''
TÜBA'nın özerkliğinin bitmesinin yurtdışında kıyametleri kopardığını anlatan Türmen, çok sayıda uluslararası bilim kuruluşunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdikleri mektuplar ve yazılarıyla bu görüşlerini aktardığını söyledi. Cumhurbaşkanı yanlışı düzeltir
“Ümit ediyoruz ki Cumhurbaşkanı buna müdahale eder ve bu yanlışı düzeltir. Bu düzeltilmesi gereken bir yanlıştır” diyen Türmen, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını söyledi.