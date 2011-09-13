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Politika

Türmen, hükümetin TÜBA kararını eleştirdi!

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) üyelerinin üçte birinin hükümet tarafından...

13 Eylül 2011 03:00



Hülya KARABAĞLI

T24/ ANKARA 

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) üyelerinin üçte birinin hükümet tarafından atanmasına tepkiler  TBMM’ye taşındı. CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, “Özerk olmayan bilim akademisi faşist İtalya’da, Mussoloni İtalya’sında vardı. Faşist hükümetin hoşuna gitmediği için hükümete bağlandı” dedi. Cumhurbaşkanı’nı bu yanlıştan dönmeye davet eden Türmen, Anayasa Mahkemesi’nin yolunu açtı. 

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Türmen, son bir ayda çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) aralarında RTÜK, SPK, BBDK’nin bulunduğu 8 özerk kurumun bakanlık denetimine alındığına dikkat çekti.  Türmen, bu kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemlerinin bakanlık denetimine geçtiğini, bakanlığın soruşturma ve ceza yetkisine sahip olduğunu anlattı. 


Nazi Almanya’sında  olmadı 

Yeni düzenleme ile TÜBA’nın üyelerinin üçte birinin hükümet, üçte birinin YÖK ve üçte birinin TÜBA tarafından atanacağını hatırlatan Türmen, “Bilim akademileri özerktir.  Özerk olmayan bilim akademisi faşist İtalya’da, Mussoloni İtalya’sında vardı.  Faşist hükümetin hoşuna gitmediği için hükümete bağlandı. Onun dışında Nazi Almanya’sında bu olmadı. Rusya’da Putin bunu yapamadı. Bulgaristan bir kanun çıkardı, eğitim bakanlığına bağlamaya çalıştı,  Cumhurbaşkanı veto edeceğini söyledi. Faşist İtalya dışında özerk olmayan bilim akademisi yoktur.” 


Makalelere  hükümet kriteri 

Bundan sonra kurumda olacakları Türmen, “ Olacak şey şudur; Hükümet bir otomatik kriter koyacak, diyecek ki 'Bilmem kaç makalesinin yayınlanması lazım.' Ondan sonra bunun üzerine ideolojik ve siyasi kriterler gelecek. Hükümet yandaşları, birkaç makale yazmışlarsa buraya doldurulacak. Bu, bilimsel özerklikle, bilim akademisi olmayla bağdaşmaz. Özgürlük ve demokrasi üzerinde dolaşan kara bulutların bilim alanını da içine alacak şekilde genişlemektedir.''


TÜBA'nın özerkliğinin bitmesinin yurtdışında kıyametleri kopardığını anlatan Türmen,  çok sayıda  uluslararası bilim kuruluşunun  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdikleri mektuplar ve yazılarıyla bu görüşlerini  aktardığını söyledi. 


Cumhurbaşkanı yanlışı düzeltir  

“Ümit ediyoruz ki Cumhurbaşkanı buna müdahale eder ve bu yanlışı düzeltir. Bu düzeltilmesi gereken bir yanlıştır” diyen Türmen, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını söyledi. 


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