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Yaşam

TÜRK?YUNAN MEDYASI İZMİR'DE TOPLANACAK ANKARA (A.A)

06 Eylül 2010 15:54

-TÜRK–YUNAN MEDYASI İZMİR'DE TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - 6. Türk–Yunan Medya Konferansı, 18-19 Eylül 2010 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek. Basın Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, her iki ülkeden 100'ün üzerinde basın mensubunun katılması beklenen konferansta, iki ülke gazetecilerinin, ''Türk–Yunan Gazeteciler Birliği'' adı altında bir meslek kuruluşunu hayata geçirme olanakları tartışılacak.  İzmir'deki Swissotel Grand Efes'te düzenlenecek konferansa, Yunanistan Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos ile Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın da katılması bekleniyor. 2000 yılından bu yana iki yılda bir Türk ve Yunan taraflarının karşılıklı ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansların dördüncüsü Türkiye'de düzenlenmiş ve açılışını dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni yapmıştı.

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