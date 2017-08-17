Turkven ve Sancak'lar, MNG Kargo'yu satın aldı

Dün akşam yayınlanan bültene göre Turkven, Haydar ve Suat Sancak kardeşler ile birlikte MNG Kargo'nun tamamını satın almak için Rekabet Kurumu'ndan onay aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Turkven'in 2000 yılından bugüne kadar Türkiye'ye yaklaşık 5 milyar dolar yatırım getirdiği belirtilen bültende, şirketin 2017 ve 2018'de 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye'ye çekme hedefi doğrultusunda bir adım daha attığı bildirildi.

"Aslan Kut ve ekibi devam edecek"

Turkven ortaklarından Hale Özsoy Bıyıklı konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’nin tekrar hızlı büyüyeceği bir döneme girdik. Ticaretin can damarı olan kargo taşımacılığı, ülkemizdeki tüm şirketleri ve bireyleri en kolay ve hızlı şekilde birbirine bağlıyor. Sektörün otomasyon ve teknolojiye en yoğun yatırım yapmış firması olan MNG Kargo’nun, tüm kargo kullanıcılarının ve özellikle e-ticaretin büyümesiyle artan talebe en hızlı ve kaliteli servisi verebilecek olan şirket olduğuna inanıyoruz. Sayın Aslan Kut ve ekibinin liderliğinde, MNG Kargo’nun, Türkiye’nin stratejik konumunu kullanarak dünya çapında bir kargo ve lojistik şirketine dönüşmesini hedefliyoruz” dedi.



Sektörün önü açık



Haydar Sancak ise açıklamasında “Çok başarılı geçen Hedef Ecza Deposu tecrübemizden sonra, şimdi de 900’e yakın şubesi, 25 aktarma merkezi ve 9,000 çalışanı ile günde 600 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştıran, Türkiye’nin lider kargo şirketi, MNG Kargo’ya yatırım yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk ekonomisinin ve kargo sektörünün önünün çok açık olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Kut: 2003 yılında kurduk

MNG Kargo Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aslan Kut ise “2003 yılında MNG Holding’in öngörülü ve cesur yatırımı ile kurduğumuz firmamız, tecrübeli ve yenilikçi ekibimiz sayesinde, bugüne kadar çok önemli başarılara imza attı. Ortak oldukları tüm işlerde yüksek büyüme ve kurumsallık sağlamış olan ve toplam 60 bin kişinin istihdamına katkıda bulunan Turkven ve sektörümüze büyük benzerlik gösteren, 5 milyar lirayı aşkın cirolu, dev Hedef Ecza Deposu şirketinin kurucu ortakları ile beraber, gelecekte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Reuters'ta geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde Turkven'in ortağı olduğu Mavi'den halka arz yoluyla çıkışının ardından Medical Park'ta da bir çıkışa hazırlandığını belirtilmişti.