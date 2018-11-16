Turkuvaz Medya'da çok sayıda isimle yollar ayrıldı

Turkuvaz Medya da işten çıkarmalar artarak sürüyor. Hafta başında başlayan tenkisat kapsamında aralarında Cosmopolitan Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Özlem Kotan, Sabah Gazetesi Ekler Genel Yayın Yönetmeni Şengül Balıksırtı, köşe yazarı Ayşe Özyılmazel, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Muhammet Şahintaş, Fotomaç istihbarat şefi Yılmaz Şenol, Turkuvaz Dergi Grubu İnternet İçerik Sorumlusu Cüneyt Türkmen, A Haber Görsel Yönetmeni Mehmet Ali Esirgenç, Esguire Yazı İşleri Müdürü Seda Karan’ın da aralarında yer aldığı birçok çalışanın görevine son verildi.

Medyaradar’ın haberine göre son ayrılık haberi ise Sabah Gazetesi’nin Günaydın ekinden geldi. Günaydın için röportajlar yapan Oğuzhan Toracı’nın da grupla ilişiği kesildi.

Grupta küçülme operasyonunun devam edeceği, küçülme oranının yüzde 50 olacağı öne sürülüyor.