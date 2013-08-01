T24 LogoT24 Logo
Gündem

A Haber'de Başbakan'ın kuzeni 'izne' çıkarıldı

Cengiz Er, A Haber'de zorunlu izne ayrılırken, izin dönüşünde A Haber'de görevine devam etmeyeceğini açıkladı

01 Ağustos 2013 11:30

Turkuvaz Medya Grubu'nun haber kanalı A Haber'de, Başbakan Erdoğan'ın kuzeni olan yayın yönetmeni Cengiz Er zorunlu izne ayrıldı.

Cengiz Er, Medyatava'ya yaptığı açıklamada şu an için istifanın söz konusu olmadığını, zorunlu izine ayrıldığını, fakat izin dönüşünde A Haber'de devam etmeyeceğini belirtti.

Er, zorunlu izinin nedenini ise yönetimle uzun süredir yaşanan anlaşmazlık olduğunu dile getirdi.


Başbakan'ın kuzeni


Başbakan Erdoğan’ın kuzeni olarakta bilinen Cengiz Er uzun yıllar Kanal 7’de çalıştı. Er, 2006’da transfer olduğu Kanal 24’te genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. Er, daha sonra Çalık Holding bünyesinde kurulan A Haber kanalında genel yayın yönetmeni oldu.

ETİKETLER

cengiz era habererdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24