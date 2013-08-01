A Haber'de Başbakan'ın kuzeni 'izne' çıkarıldı

Turkuvaz Medya Grubu'nun haber kanalı A Haber'de, Başbakan Erdoğan'ın kuzeni olan yayın yönetmeni Cengiz Er zorunlu izne ayrıldı.

Cengiz Er, Medyatava'ya yaptığı açıklamada şu an için istifanın söz konusu olmadığını, zorunlu izine ayrıldığını, fakat izin dönüşünde A Haber'de devam etmeyeceğini belirtti.

Er, zorunlu izinin nedenini ise yönetimle uzun süredir yaşanan anlaşmazlık olduğunu dile getirdi.



Başbakan'ın kuzeni



Başbakan Erdoğan’ın kuzeni olarakta bilinen Cengiz Er uzun yıllar Kanal 7’de çalıştı. Er, 2006’da transfer olduğu Kanal 24’te genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. Er, daha sonra Çalık Holding bünyesinde kurulan A Haber kanalında genel yayın yönetmeni oldu.