Turkuvaz Medya Grubu'ndan yasak: Cumhuriyet ve Sözcü satılmıyor

Turkuvaz Grubu’na ait “TveK” mağazalarında, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin satılmadığı öne sürüldü. İddialara göre TveK çalışanları, bir süredir Cumhuriyet ve Sözcü’nün satışını yapmadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberi aynen şöyle:

Kaynak Holding’e ait olan ve kayyım atandıktan sonra Sabah gazetesi ve ATV televizyonunun da sahibi olan Turkuvaz Grubu’na devredilerek ismi “TveK” (Turkuaz ve Kitap) olarak değiştirilen NT mağazalarında, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin satılmadığı öğrenildi. TveK çalışanları da bir süredir Cumhuriyet ve Sözcü’nün satışını yapmadıklarını söyledi.

Uygulamaya tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için, eleştirel gazetecilik yapan gazetelerin dağıtımının engellenmesinin yeni bir sansür yöntemi olduğunu ve hukuk dışı olduğunu söyleyerek, "Tüm dağıtım şirketleri karşılıklı yükümlülükler yerine getirildiği sürece gazetelere tarafsız, hakkâniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermek ile yükümlüdür. Bu hukuk dışı uygulamadan vazgeçilmelidir” dedi.

Saray’ın ısrarı

Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilcisi Uğur Güç de TveK’nin uygulamasına tepki gösterdi. AKP’nin basın özgürlüğüne yönelik ihanetinin devam ettiğini vurgulayan Güç, şunları kaydetti:

“AKP’nin propaganda aygıtı olan Sabah gazetesinin sahibi Turkuvaz grubunun tepeden aldığı talimatla sahibi bulunduğu TveK mağazalarında Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerine uyguladığı ambargo kabul edilemez. Saray, Cumhuriyet gazetesine aldığı düşmanca tavrını sürdürmekte kararlı olduğunu gösteriyor. Cumhuriyet çalışanı gazetecileri tutuklayan, uydurma gerekçelerle aylarca hapiste tutmaya devam eden iktidar, Cumhuriyet’in satışını yasaklayarak bir suç daha işlemiştir. TveK mağazalarında Cumhuriyet satışının engellemesi karşısında Rekabet Kurulu görevini yaparak soruşturma açmalıdır."

Duyarlı olunmalı

Basın Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Türenç ise herkese duyarlı davranılması konusunda çağrıda bulunarak, “Herkes istediği malı satmakta serbesttir. Ama uçaklarda olduğu gibi, bu uygulama da basın özgürlüğüne kısıtlama getirmektedir. Bu alışkanlıklardan ve bu anlayıştan bir önce uzaklaşılmasını ve herkesin bilgiye, habere, özgürce ve kolayca ulaşabilmesi için her kesimin duyarlı olmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.