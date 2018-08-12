Turkuvaz Medya, ekonomi kanalı kuruyor

Turkuvaz Medya Grubu’nun ‘aPara’ isimli bir televizyon kanalı kuracağı öğrenildi.

Ahaber’de yer alan haberde yeni kanalın kuruluşu hakkında “Turkuvaz ailesine yeni bir kanal daha katılıyor. Ekonominin nabzının attığı, gerçek, doğru ve tarafsız bilginin en hızlı en güvenilir şekilde vatandaşlara ulaştıracak olan yeni ekonomi kanalı apara çok yakında yayında…” ifadeleri kullanıldı.

Bünyesinde Sabah ve Takvim gazeteleri ile ATV, A Haber gibi televizyon kanallarını da bulunduran grubun yönetim kurulu başkanlığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş adamı Ömer Faruk Kalyoncu yürütüyor. Grubun yönetim kurulu başkanvekili ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak.