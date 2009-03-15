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Turkuvaz çalışanları grevde 1 ayını doldurdu

Sabah gazetesi binası önünde nöbet tutan grev gözcülerine sendika ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler destek ziyaretinde bulundu

15 Mart 2009 02:00

Sabah gazetesi binası önünde nöbet tutan grev gözcülerine sendika ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler destek ziyaretinde bulundu.

Türkiye Gazeteciler Sendikasının (TGS) örgütlü olduğu ATV televizyonu, Sabah Gazetesi ve dergi grubunda 13 Şubat'ta başlayan grev birinci ayını doldurdu.

Grevin birinci ayını doldurması nedeniyle Sabah gazetesinin Balmumcu'daki binası önünde nöbet tutan grev gözcülerine çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler destek ziyaretinde bulundu.

İlk olarak Harb-İş Sendikası Anadolu Şubesi üyeleri, sloganlar eşliğinde binanın önüne gelerek, grevcilere destek mesajlarını ilettiler.

TGS İstanbul Şube Başkanı Rüya Özkalkan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, basında 29 yıl sonra bir inanılmazın başarıldığını ifade ederek, Turkuvaz grevinin birinci ayını doldurduğunu hatırlattı.

Özkalkan, basında kaybedilen hakların geri alınabileceğini bu grevin gösterdiğini vurguladı.
Harb-İş Sendikası Anadolu Şubesi Başkanı Hüseyin Över de, bu grevin tüm çalışanların grevi olduğunu ve emekçilerin de grevcilere desteklerini sürdürdüğünü dile getirerek, grevin başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını söyledi.

Grevciler adına konuşan Sinema Dergisi Görsel Yönetmeni Uğur Güç de, 1 aydır devam eden grev süresince kendilerini hiç yalnız ve az hissetmediklerini, greve 10 kişi çıktıklarını, ancak desteğin her geçen gün büyümesinden mutlu olduklarını vurguladı. Güç, grevlerinin başarıya ulaşacağına inandıklarını söyledi.
Bu arada, grevdeki çalışanları işten çıkartılan bazı tekstil işçileri de ziyaret etti.
Öte yandan, Vandista Müzik Grubu da grevdekilere mini bir moral konseri verdi.

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