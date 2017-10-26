Türkülere sevdalı Macar sanatçı, Türkiye ve Macaristan arasında kültür elçisi olmak istiyor

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- MACARİSTAN\'dan 7 yıl önce İstanbul\'a geldikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde okuyan Erdal Erzincan ve eşi Mercan Erzincan’dan ders alan Majda Maria Guessous, Türkler\'e ve türkülere sevdalandığını, Türk ve Macar halkları arasında kültür elçisi olmak istediğini söyledi. 1 hafta içerisinde Kayseri ve İstanbul\'da 3 konser veren Macar Maria Guessous, bu süre içerisinde ayrıca saz dersi aldı.

İstanbul Macar Kültür ve Dostluk Derneği, Macar Ulusal Haftası ve yaklaşan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ile etkinlik düzenledi. Majda Maria Guessous, Kayseri\'den sonra İstanbul Sarıyer ve son olarak dün akşam Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi\'nde Macar sanatçı Ivan Atilla Barvich ile Macar Kültür Dostluk Dernek Başkanı Erdal Şalikoğlu\'nun da zaman zaman eşlik ettiği konser verdi. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Macar sanatçının konser verdiği haftanın Türkiye ve Macaristan tarihinde büyük önemi bulunduğunu aynı zamanda Türk Halk Ozanı Aşık Veysel\'in 123\'üncü doğum günününe denk gelmesi için çok önemli olduğunu söyledi.

\"TÜRKLER VE TÜRKÜLER ÇOK İÇTEN\"

Bugüne kadar Amerika\'nın yanı sıra Hindistan, Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu\'daki çeşitli ülkelerde bağlama çalarak hayranı olduğu Aşık Veysel’den, Yunus Emre’ye, Pir Sultan Abdal’a kadar değişik halk ozanının türkü ve deyişlerini Türkçe, Macarca söyleyen Majda Maria Guessous, 7 yıl önce erasmus programı kapsamında geldiği İstanbul\'da kendisini geliştirebilmek için Türkçe ve bağlama çalmayı öğrenmeye çalıştığını söyledi. İstanbul\'da bulunduğu 1 hafta içerisinde ABD\'deki Indiana Üniversitesi\'nde post doktora tezini veren \' Türk Halk Müziği sanatçısı Dr. Yusuf Benli\'den bağlama konusunda ders alan Macar sanatçı, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Majda Maria Guessous, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde okuduğu sırada Türk Halk Müziği\'nin çok renkli olduğunu fark ettiğini vurgulayarak \"Türküler bana çok içten geliyordu. Türküler, kültürlerin içinde insanın hayatının renklerini yansıtır. Türküler bize enerji verir\" dedi. Annesi Macar, babası Faslı olan Majda Maria Guessous, Türk Halk Müziği\'nin yayınlanan Türk dizilerinin de etkisiyle Macaristan\'da her geçen gün daha fazla bilindiğini kaydederek şöyle konuştu:

\"Bizim ilişkimiz, kardeşliğimiz 1000 yıl öncesine dayanıyor. Atalarımız birlikte dolaştı. Ondan geliyor bu ilişki. Türkçe Türküleri dünyanın her yanında söylüyorum. Kuveyt’te, Suudi Arabistan’da da Türkçe türküler söyledim. Müzik elçisi; kültürlerin arasında dostluk köprüsü olmayı isterim. 50\'den fazla türkü ve deyiş biliyorum. Aşık Veysel, Pir Sultan, Yunus Emre\'nin deyişlerini, anonim, Karadeniz, Ege, İç Anadolu türkülerini çok severim.\"

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