Türkücü Pınar Sağ'a Tikko davası

T24 - Arif Sağ'ın gelini Pınar Sağ, yasadışı TİKKO'nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya'yı övmekle suçlanıyor





Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ'ın gelini türkücü Pınar Sağ hakkında, TİKKO'nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya'yı övdüğü iddiasıyla dava açıldı. Tarkan'ın bir albümünde düet yaptığı Pınar Sağ, Tunceli'de yerel seçimlerde bağımsız bir belediye başkan adayının mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle, 2 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.



Bir dönem milletvekili olarak TBMM'de de görev yapan Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağla ile evli olan ve Türk halk müziği ve protest müzikle adını duyuran Pınar Sağ, geçen yıl 29 Mart yerel seçimleri öncesinde, Tunceli Bağımsız Belediye Başkan adayı Murat Kur'un seçim mitinginde verdiği konser arasında yaptığı konuşma nedeniyle mahkemelik oldu.



Pınar Sağ, bazı sol grupların ortak adayı olarak Tunceli belediye başkanlığına bağımsız aday olan Murat Kur'un, 25 Mart 2009'da Tunceli Kışla Meydanı'nda düzenlenen mitinginde türkülerini seslendirdikten sonra kısa bir konuşma yaptı. Pınar Sağ konuşmasında, Tunceli'de 1973 yılında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaralı olarak yakalanan ve ardından Diyarbakır Cezaevi'nde gördüğü ağır işkence sonucu öldüğü iddia edilen TKP/ML-TİKKO'nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya'yı öven cümleler kullandı. Kendisinden önce sahne alan yerel türkücü Mehmet Özcan'ın da benzer konuşma yapması üzerine, Tunceli Emniyet Müdürlüğü miting alanında çektiği görüntüleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ileterek suç duyurusunda bulundu.





`Suç ve suçluyu övme'



Emniyetin başvurusunu inceleyen savcılık, Pınar Sağ hakkında soruşturma başlatarak, `Faşist iktidara karşı her zaman dik durmuş Kaypakkaya'nın yoldaşlarına' sözleriyle ilgili hakkında dava açtı. Pınar Sağ ve Mehmet Özcan hakkında hazırlanan iddianamede, `terör örgütünün kurucusu ve yöneticisi İbrahim Kaypakkaya'yı övdükleri' iddiasıyla TCK'nın 215'inci maddesinde yer alan `suç ve suçluyu övme' suçundan 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.





Sağ: Sanatçı duyarlılığını dile getirdim





Davanın soruşturma aşamasında Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimatla ifade veren Pınar Sağ, bağımsız adaya destek vermek için Tunceli'ye gittiğini ve mitingde türkü söylediğini anlattı. Türküden sonra bir konuşma yaptığını ve halkın sıkıntılarını dile getirdiğini belirten Pınar Sağ, "Barış ve kardeşliğin öneminden bahsettim. Hiçbir şekilde suçu ve suçluyu övmek gibi bir niyetim olmamıştır. Sanatçı duyarlılığını dile getirdim" dedi.





Mayıs ayında hakim karşısında



Arif Sağ'ın gelini ve Tarkan'ın 2003 yılında bir albümünde yer alan `Hoyda Yarim' adlı türküye düet yaptığı Pınar Sağ'ın yargılanmasına, önümüzdeki Mayıs ayında Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.







