 “Türkü Türkü Filmlerimiz” konseri LAÜ'de gerçekleşti

LEFKE, (DHA)- LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğiyle Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu tarafından, “Türkü Türkü Filmlerimiz” isimli konser LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Konsere, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı ve Mütevelli Heyeti üyeleri, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Rektör Yardımcıları, akademik ve idari personel, çok sayıda konuk ile öğrenci katılım gösterdi.

SESLENDİRİLEN PARÇALAR BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Hasibe Aksaç’ın şef, Arkın Sayar’ın konuk solist olarak yer aldığı gecede, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşil İpek Bükeyim, Sen Bir Aysın, İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım, Bağa Girdim Bağ Budanmış, Bu Tepe Pullu Tepe, Dol Karabakır, Entarisi Dım Dım Yar, Awara, Yaradana Kurban, Çiçekler Ekiliyor, Hele Yar Yar, Fırat, Bugün Ayın Işığı, Hasretinle Yandı Gönlüm, İnsan Olmaya Geldim’ parçaları seslendirildi.

Şükran Topaloğlu, Hülya Altuntaş, Fatma Elmas, Hüseyin Günerhan, Burcu Kasapoğlu, Mustafa Dülger, Filiz Yarıcı Atış, Nasuh Eken, Serap Sayar’ın seslendirdiği parçalar büyük beğeni topladı.

Programın sonunda, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Kamil Gilanlıoğulları tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya plaket, LAÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Feral Uyumsal Burhan tarafından ise Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Koro Şefi Hasibe Aksaç’a çiçek takdim edildi.