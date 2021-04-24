"Türkü artık bu halkın güncel müziği değildir" diyen Alçı'ya müzisyenlerden tepki; "Türkü cahili, Anadolu'daki evlerde ne dinleniyor diye bakmış mı?"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın, "Türkü artık bu halkın güncel müziği değildir" ifadelerine pek çok sanatçıdan tepki geldi. Halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, "Onu bir türkü cahili olarak görüyorum. Türkü cahillerini de ciddiye almıyorum" derken, Moğollar müzik grubunun kurucularından olan müzisyen Cahit Berkay da Alçı'nın sözlerinin "çok iddialı" olduğunu belirterek, "Müzik, televizyonlarda söylenen, İstanbul'da dinlenen batı veya yabancı şarkılardan ibaret sanılmasın. Türkülerimiz yıllardan beri en popüler müziğimizdir" dedi.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın "artık türkünün halkın güncel müziği olmadığı"nı savunduğu yazısına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, Alçı'nın yazısının ardından aynı gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden bir mesaj yazdı ve "Daha düne kadar FETÖ diye ölenler, sümüklü mendilini yalayanlar, Kabataş yalancısı olanlar 'türkü'yü ağzına almasınlar. Türkü ile yalan, türkü ile kulluk yan yana gelmez, gelemez. İşte sol ile türkü arasındaki ilişki budur. 'Bozuk düzende düzgün çark olmaz' gerçeğine dayanır bu sevda" ifadesini kullandı.

Independent Türkçe'ye de konuşan Akkiraz, "Alçı'ya söyleyecek sözüm yok. Cevap verirsem kendisini ciddiye aldığımızı, önemsediğimizi düşünecektir. O yüzden cevap vermeye gerek görmüyorum. Onu bir türkü cahili olarak görüyorum. Türkü cahillerini de ciddiye almıyorum" açıklamasını yaptı.

"Anadolu'ya evlere giderek ne dinleniyor diye bakmış mı?"

Moğollar müzik grubunun kurucularından olan müzisyen Cahit Berkay, Alçı'nın açıklamalarını "çok iddialı sözler" olarak niteledi.

Berkay, "Bunu söyleyen Anadolu'ya gidip evlerde ne dinleniyor diye bakmış mı? Müzik, televizyonlarda söylenen, İstanbul'da dinlenen batı veya yabancı şarkılardan ibaret sanılmasın. Türkülerimiz yıllardan beri en popüler müziğimizdir" dedi.

"Müziğine, kültürüne sahip çıkan gençlik yetişiyor"

Halk müziği sanatçısı Tolga Sağ ise halk var olduğu sürece halk müziğinin, gelenek ve göreneklerin devam edeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Alçı'nın söylediği söz kendini bağlar. Sanılmasın ki gençler halk müziğinden kopuyor. İnsanlar yalnızlaştıkça, ekonomik, sosyolojik sorunlar yaşadıkça kendi kültürel değerlerine daha çok sahip çıkıyor. Gözlemlerime dayalı söylüyorum kendi müziğine ve kültürüne sahip çıkan bir gençlik yetişiyor. Böyle devam ettiği sürece ilgi gelecek kuşaklarda da devam edecek."

TIKLAYIN - Nagehan Alçı: Türkü, artık bu halkın güncel müziği değildir, 2021'de türkü bestelemek daktilo üretmek gibi değil mi?

TIKLAYIN - Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya: 'Türkü çağdışıdır' anlamına gelen sözleri ciddi bir cehalettir