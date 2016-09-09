"Türkü arkadaşım o, hasta mısın" dedi; "Türkü, Kürdü fark etmez, İzmir'in kavaklarını yakamazsınız" cevabını aldı!

Eski CHP milletvekili Melda Onur’un Twitter’da kısa bir süre paylaştığı “İzmir’in Kavakları” paylaşımı inanılması güç bir diyaloga sebep oldu. Türküdeki “Yıkarız konakları” dizesini tehdit zanneden bir kullanıcı “Hiçbir yeri yıkamazsınız” tepkisine Onur, “Türkü kardeşim o, hasta mısınız” karşılığını verince “Türk’ü, Kürt’ü, Ermenisi fark etmez, kimse yıkamaz” cevabını aldı.

Twitter’da geçen konuşmalar şöyle:

Tolga Çandar'ın yorumuyla İzmir'in Kavakları: