"Türkü arkadaşım o, hasta mısın" dedi; "Türkü, Kürdü fark etmez, İzmir'in kavaklarını yakamazsınız" cevabını aldı!
Eski CHP milletvekili Melda Onur Twitter’da türküyü izah etmeye çalıştı
09 Eylül 2016 23:21
Eski CHP milletvekili Melda Onur’un Twitter’da kısa bir süre paylaştığı “İzmir’in Kavakları” paylaşımı inanılması güç bir diyaloga sebep oldu. Türküdeki “Yıkarız konakları” dizesini tehdit zanneden bir kullanıcı “Hiçbir yeri yıkamazsınız” tepkisine Onur, “Türkü kardeşim o, hasta mısınız” karşılığını verince “Türk’ü, Kürt’ü, Ermenisi fark etmez, kimse yıkamaz” cevabını aldı.