Türkü Akbayram: Edip Akbayram'ın kızı olmaktan onur duyuyorum

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)- ‘HİÇBİRİ’ adlı çıkış şarkısıyla profesyonel müzik dünyasına adım atan Türkü Akbayram, \'Akbayram\' soyadının her zaman avantajını yaşadığını belirterek, \"Babam bu ülkede gelmiş geçmiş en önemli ve saygıdeğer insanlardan biri. \'Türkü, Edip Akbayram\'ın kızıymış\' diye beni takdim ettiklerinde onur duyuyorum\" dedi.

Edip Akbayram\'ın kızı Türkü Akbayram, müzikal yolculuğunun dinleyici ile buluşan ilk ürünü olan \'Hiçbiri\' adlı şarkısını, Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Sözü, müziği ve düzenlemesi Eflatun\'a ait \'Hiçbiri\'nin miksini Özer Yener, masteringini ise Emre Kıral yaptı. Derhan Okay ve Irmak Unutmazbaş yönetmenliğinde Kıyıköy\'de 30 kişilik ekiple çekimleri yapılan klip, 16 saat süren çalışma sonunda tamamlandı. Klipte ayrıca şarkının sahibi Eflatun da rol aldı. Giden sevgilinin geri dönmesinin anlatıldığı klip, izleyenlere romantik bir atmosfer sunuyor.

\'ŞARKI SÖYLEMEK EN BÜYÜK TUTKUM\'

Doğduğu andan itibaren müziğin hayatına girmesinden dolayı şarkı söylemenin en büyük tutkusu olduğunu belirten Türkü Akbayram, \"Hayatım boyunca müziğin içinde olduğumu söyleyebilirim. Babamın albüm süreçleri, konserleri, kendi eğitim hayatım, konservatuvar derken müziğin içine doğdum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü\'nde okudum, sonrasında ise babamla birlikte sahneye çıktım ve yaklaşık 8 yıldır ona vokal yapıyorum\" dedi.

İlk single şarkısının ortaya çıkış hikayesini de anlatan Türkü Akbayram, \"3 senedir üzerinde düşündüğüm bir şeydi. Artık kendi kanatlarımla uçmam gerektiğine inanıyordum. Ancak müzik piyasasına baktığımda içinde bulunduğum durumdan ötürü hep çekimser kalmıştım. Derken beste arama yolculuğunun içinde buldum kendimi ve ortaya \'Hiçbiri\' çıktı\" diye konuştu.

YAKINLARIM \'OH BE SONUNDA\' DEDİ

Single çalışması sonrasında hep çok güzel şeyler duyduğunu kaydeden Akbayram, \"Özellikle yakın çevrem \'Oh be, sonunda\' diyor. Babamın tarzına yakın bir şarkı ile çıkış yapmamı beklemiş olan bir kesim de olduğunu görüyorum\" dedi. Türkü Akbayram, ikinci ve üçüncü single çalışması için şarkıların seçildiğini belirterek, çok yakın bir süre sonra stüdyo çalışmalarının başlayacağını aktardı.

\'SOYADIMIN HEP AVANTAJINI YAŞADIM\'

Ünlü bir ismin çocuğu olma baskısını hiç hissetmediğini kaydeden Akbayram, \"Ben \'Akbayram\' soyadının her zaman avantajını yaşadım, yaşıyorum da. Babam bu ülkede gelmiş geçmiş en önemli ve saygıdeğer insanlardan biri. \'Türkü, Edip Akbayram\'ın kızıymış\' diye beni takdim ettiklerinde yalnızca onur duyuyorum, aksi pek mümkün olamaz sanırım\" diye konuştu.

\'KALBİME DOKUNAN İŞLER YAPACAĞIM\'

Müziğin kendisi için derya- deniz olduğunu aktaran Akbayram, \"Dolayısıyla bu deryayı tek bir tarza indirgemek istemiyorum. Ben hep güzel olduğuna inandığım, kalbime dokunan işler yapmaya çalışacağım. Bu bugün pop, yarın türkü olabilir. İçimden ne geliyorsa her zaman onu söyleyeceğim\" dedi.

Geleceğe yönelik projelerinden de bahseden Türkü Akbayram, \"Tekli çalışmalarım bir süre daha devam edecek sonrasında da güzel bir türküyü coverlamak istiyorum. İnsanların bu yönümü de görmelerini çok isterim. Kendimi biraz daha ispatladığıma inandıktan sonra ise babamla onun bir şarkısını yeniden yorumlamak en büyük hayalim. Şu an solo konserim yok ama bir süre daha babamla birlikte onun konserlerinde sahnede olacağım\" diye konuştu.

