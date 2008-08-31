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Kültür-Sanat

'Türksoy Opera Günleri' başlıyor

"TÜRKSOY Opera Günleri" kapsamında 11 ülkenin sanatçıları Mersin ile KKTC'de konser verecek.

31 Ağustos 2008 03:00

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) ile MDOB'un, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek etkinliklerde, 11 ülkenin önde gelen sanatçıları Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde sahne alacak.

Şef Ali Hoca yönetiminde MDOB Orkestrası ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, Türkmenistan, KKTC, Hakas, Gagauz, Başkurdistan, Türkiye ve Azerbaycan'dan katılan sanatçıların yer alacağı ilk konser, 11 Eylülde Mersin Kültür Merkezi'nde, ikinci konser ise 14 Eylül'de Girne Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek. Sanatçılar, konserlerde kendi ülkelerinin opera eserlerinin yanı sıra klasik eserlerden de örnekler sunacak.

5 yıl aradan sonra

TÜRKSOY'un Türk dünyasında güçlü bir altyapıya sahip olan opera sanatını bir araya getirdiği ve 1994 ile 2003 yılları arasında 10 kez düzenlenen etkinlik, MDOB ile ortaklaşa yürütülen projede, 5 yıllık aradan sonra tekrar gerçekleştirilecek.
Etkinliğin, Türk dünyasının ilk opera eseri olan ve 100. yılını dolduran Üzeyir Hacıbeyov'un "Leyla İle Mecnun" operasına ithaf olunacağı kaydedildi.

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