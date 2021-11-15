Türkşeker, şeker fiyatını açıkladı; yüzde 25 zam geldi!

Türk Şeker, kristal şekerin ve tarımsal kökenli saf etil alkolün fabrika çıkış fiyatını açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre kristal şekerin kilosunun fabrikadan çıkış fiyatı 5.3055 TL, tarımsal kökenli saf etil alkolün litresi ise 9.44 TL oldu. Buna göre zam oranı yüzde 25 oldu.

Böylece, kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.

Dünya'nın haberine göre; üretimle ilgili herhangi bir sorun olmamasına rağmen fiyat politikası nedeniyle şekerde kriz yaşanıyor.

Marketler fabrikalardan yeterli miktarda şeker alamadıklarını bu nedenle tüketiciye sınırlı miktarda şeker satabildiklerini belirtirken, özel sektör ve kooperatif şeker fabrikaları Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin (Türk Şeker) fiyat politikasından kaynaklı bir sorun yaşandığını iddia ediyor. Türk Şeker yetkilileri ise, özel sektör fabrikalarının zam yapmaları nedeniyle şekerde sorun yaşandığını iddia ediyor.