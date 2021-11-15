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Ekonomi

Türkşeker, şeker fiyatını açıkladı; yüzde 25 zam geldi!

Kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5.30 lira olduğu duyuruldu

15 Kasım 2021 23:20

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5.30 lira olduğunu duyurdu. Şekerde zam oranı yüzde 25 oldu.

Türkşekerkristal şekerşeker fiyatı
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