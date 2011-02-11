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Yaşam

TÜRKSAT'TAN ''ENGELSİZ İLETİŞİM HATTI'' ANKARA (A.A)

11 Şubat 2011 14:01

-TÜRKSAT'TAN ''ENGELSİZ İLETİŞİM HATTI'' ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Türksat A.Ş'nin hizmetlerine yönelik kurduğu ''Engelsiz İletişim Hattı'' ile konuşma ve işitme engelli vatandaşlar istek ve taleplerini 5126'ya SMS yoluyla iletebilecek. TÜRKSAT'tan yapılan yazılı açıklamada, kablo hizmetlerinden faydalanan veya faydalanmak isteyen konuşma ve işitme engelli vatandaşların cep telefonlarına ''TALEP'' yazarak hizmet numaralarıyla birlikte şikayet, istek ve taleplerini 5126'ya SMS olarak göndermeleri yeterli olacak. Vatandaşlar, cevaplarını da SMS yoluyla alacak. Sadece engelli aboneler değil, tüm abonelerin de kullanabileceği hattan arıza, şikayet ve isteklerle ilgili cevap alınabilecek.  14 Şubat'ta başlayacak projeyle ilgili ayrıntılı bilgiye ''www.teledunya.tv'' ve ''www.uydunet.net'' sitelerinden ve 444 0 126 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilecek.

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