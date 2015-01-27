Türksat Yönetim Kurulu üyelerine ödenen 10'ar bin liranın fazlası geri alınacak

Sayıştay’ın TÜRKSAT denetim raporu, kamu kurumlarının arpalık haline dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi. Geçen nisan ayında, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın baş danışmanları Mustafa Varank ve Şenol Kazancı ile Başbakanlık Baş Müşaviri Maksut Serim, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener TÜRKSAT Yönetim Kurulu’na atandı. Sözkonusu isimler, Başbakanlık kadrosunda aldıkları maaşa ek olarak ikramiye dahil 10 bin liraya yakın aylık almaya başladı. Ancak 1 ay sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. TÜRKSAT yönetiminde maaşların düşürülmesini öngören, ancak 3 yıldır Ulaştırma Bakanı’nın masasında bekleyen Teftiş Kurulu raporunu, Bakan Lütfi Elvan onaylayarak gereğinin yapılması için kuruma gönderdi. Bu doğrultuda yönetim kurulu üyelerine, diğer kamu kurumlarındaki kadar maaş verilecek. YPK kararıyla 2013’te kamu işletmelerinin yönetim kurulu üyelerine aylık 1.983 lira ödendi. Ayrıca yılda iki maaş ek ödeme yapıldı.

Zaman'da yer alan habere göre, Sayıştay’ın TÜRKSAT’taki yüksek maaşlarını mevzuata aykırı olduğuna dair uyarıları üzerine Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun hazırladığı rapor 3 yıldır Bakan’ın masasında onay için bekliyordu. Binali Yıldırım’dan koltuğu devralan Bakan Lütfi Elvan geçtiğimiz mayıs ayında söz konusu raporu onaylayarak gereğinin yapılması için TÜRKSAT’a gönderdi. Raporda yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretin mevzuata aykırı olduğu belirtilerek, 2005’ten şimdiye kadar yapılan fazla ödemelerin yasal faiziyle birlikte yönetim ve denetim kurulu üyeliği yapanlardan geri alınması istendi.

TÜRKSAT yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en yakınındaki danışmanların ağırlığı dikkat çekiyor. Geçtiğimiz nisan ayında TÜRKSAT’a yeni Genel Müdür Ensar Gül’le birlikte dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın baş danışmanları Mustafa Varank, Şenol Kazancı, Başbakanlık Baş Müşaviri Maksut Serim ile Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener, yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Başdanışmanlar, Başbakanlık kadrosunda aldıkları maaşların yanı sıra TÜRKSAT’tan ikramiyelerle birlikte aylık 10 bin liraya yakın maaş almaya başladılar. Kamu payının yüzde 50’nin üzerinde olduğu işletmelerin yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenecek ücret her yıl Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından belirleniyor. YPK kararıyla 2013 yılı için kamu işletmelerinin yönetim kurulu başkan ve üyelerine aylık 1983 lira ödendi. Ayrıca 15 Ocak ve 15 Temmuz’da birer aylık ücret ek ödeme yapılıyor. Aynı yıl TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyelerine ise ikramiyeler dahil toplam 991 bin lira ödeme yapıldı. Bu rakam 8 üyeye bölündüğünde üye başına ödenen aylık ücret ise 10 bin lirayı buldu. Bir önceki yıl yani 2012’de TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyelerinin her birine üç ikramiye dahil 7 bin 436’şar lira aylık ödeme yapılmıştı.

Maaşlar diğer kurumların 3-4 katı

Sayıştay’ın 2013 TÜRKSAT denetim raporunda kamu kurumlarının yönetim kademesindekilere yapılan fahiş ödemeler yoluyla devletin nasıl zarara uğratıldığı çarpıcı bir şekilde ortaya konuldu. Rapora göre 2005’te Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin ilk genel kurulunda kamuda herhangi bir görevi olmayan yönetim kurulu üyelerine Yüksek Planlama Kurulu’nun belirlediği miktarın 4 katı, kamu görevi olan üyelere ise 3 katı daha fazla net ücret ödenmesi kararlaştırıldı. Sayıştay, 2007’deki denetim raporunda bu durumun mevzuata aykırı olduğunu belirterek TÜRKSAT’tan Yönetim Kurulu üye maaşlarının düşürülmesini istedi. TÜRKSAT’ın bu uyarıyı dikkate almaması üzerine Sayıştay, 2008’de özel inceleme raporunu Başbakanlık Hukuk Müşavirliği’ne gönderdi. Ancak Başbakanlık konuyla ilgili ne inceleme yaptı ne de görüş verdi. Sayıştay, 2009’da yine özel inceleme raporu hazırlayarak bunu Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu’na gönderdi. Kurul, inceleme raporunu onay için 2011 Kasım’da Ulaştırma Bakan’ına sundu. Ancak Bakan yıllar geçmesine rağmen raporu bir türlü onaylamayınca TÜRKSAT yönetim kurulu üyeleri yıllarca yüksek ücret aldı. Öyle ki 2012’de ikramiyelerle birlikte her bir üye aylık 7 bin 436’şar lira ücret aldı. 2013’te ise Yönetim Kurulu üyelerine toplam 991 bin lira ödendi. Üye başına düşen aylık maaş 10 bin liraya yaklaştı.

TÜRKSAT gibi yüzde 100 hissesi Hazine’ye ait diğer kamu kurumlarının hemen hepsinde yönetim kademesi ağırlıklı olarak bağlı olduğu bakanlıkların bürokratlarından oluşuyor. Ancak TÜRKSAT’ta ise dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a çok yakın olan ve kamuoyunun yakından tanıdığı danışmanlar aynı anda yönetime atandı. Başbakanlık konutunda bulunan böcekle ilgili soruşturmada mahkemenin tanık olarak dinlenmesine karar verdiği Erdoğan’ın başdanışmanı Mustafa Varank, geçen ay Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’ne atanan Erdoğan’ın başdanışmanı Şenol Kazancı, Başbakanlık Baş Müşaviri Maksut Serim ile Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener, 18 Nisan 2014’te TÜRKSAT’a Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı.

Erdoğan’ın danışmanları TÜRKSAT yönetimine atandıktan 1 ay sonra 28 Mayıs’ta önemli bir gelişme yaşandı. TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyelerinin maaşlarının düşürülmesini öngören, ancak 3 yıldır Ulaştırma Bakanı’nın masasında onay bekleyen Teftiş Kurulu Raporu, onaylanarak gereğinin yapılması için TÜRKSAT’a gönderildi. Bu rapora göre Erdoğan’ın danışmanları da dahil tüm TÜRKSAT yönetim kurulu üyeleri 10’ar bin liraya yakın maaş yerine diğer kamu kurumlarında olduğu gibi bunun üç ve dört katı daha düşük maaş alacak. Fazla paraların tahsil edileceği isimler arasında Başbakanlık danışmanları ve müşavirleriyle birlikte bir dönem TÜRKSAT yönetiminde görev alan TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ve çok sayıda öğretim görevlisi de yer alıyor. Sayıştay, TÜRKSAT’tan Teftiş Kurulu’nun raporu doğrultusunda gerekeni yapmasını istedi.