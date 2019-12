-TÜRKSAT MAPS HİZMETE HAZIR ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Türksat A.Ş. Genel Müdürü Özkan Dalbay, uydu görüntüleme sistemi ''TÜRKSAT Maps''i tamamladıklarını, iş modeli ve fiyat belirleme aşamasına geldikleri projenin kısa sürede hizmete gireceğini bildirdi. Dalbay, TÜRKSAT A.Ş'nin uydudan yer izleme sistemi olan ''TÜRKSAT Maps'' için Türkiye'nin her yerinin uydu görüntülerini sayısal ortama aktardıklarını söyledi. Türkiye'nin 2009 ve 2010 yılında kaydedilen görüntülerinin dörtte birini bundan sonra her yıl güncelleyeceklerini belirten Dalbay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin dörtte birini oluşturan, en çok kullanılan, merak edilen yerleri her yıl güncelleyeceğiz. TÜRKSAT Maps'te görüntülerin güncellenme süresi, Google'dan daha kısa. Bu nedenle bu projenin devreye girmesinin ardından Google belki Türkiye görüntülerinin güncelliğini artırabilir. Google daha çok 2 yıl güncellemeyle veriyordu. Bizimki ortalama bir yıl. Bazı yerlerde bu 6 aya düşebilecek, bazı yerler için 1,5 yıl olacak.'' Dalbay, hedef kitlelerinde kamu kuruluşları ile coğrafi bilgi sistemi altyapısı kullanmak isteyen özel sektörün yer aldığını, özellikle araç takip sistemi geliştirenlerin bu sistemi yoğun olarak kullandıklarını anlattı. Türkiye'de coğrafi bilgi teknolojileri pazarının çok büyük olmadığını ancak bu tür büyük projelerle geliştirileceğini vurgulayan Dalbay, şunları kaydetti: ''Bu alanda çalışan firmalar Google Maps kullanıyor. Kullanıcı ücretleri ödüyorlar. Biz abonelik sistemi getireceğiz. Aynı kuruluşun aynı şey için bir daha para ödemesini de önlemiş olacağız. Kamu da özel sektör de abone olabilecek. Belirli bir çözünürlüğe kadar herkes bakabilecek. Ancak belirli bir çözünürlüğün üzerinde görüntü almak isteyenler internet üzerinden abonelik sistemiyle ya da elektronik ortamda perakende alışveriş şeklinde işlem yapabilecek. Abonelikte istenildiği kadar görüntü kullanılabilecek ancak perakende kullanım için işaretlenen bölgenin büyüklüğüne göre kredi kartı ile ödeme yapılacak.'' -GÖRÜNTÜLER ''www.turksatglobe.com''DA- Sistemin başlangıçta sadece Türkiye için kullanıma sunulacağını ancak ileriki aşamada genişletilebileceğini ifade eden Dalbay, ''Bu proje, Türkiye'de Google Maps'a bağımlılığı ortadan kaldıracak. Google, Youtube yasaklanınca Maps'i kapatıyor. İyi, tamam, istersen artık kapatabilirsin; alternatifin hazır'' dedi. Türkiye'nin uydu görüntülerini vatandaşların ücretsiz şekilde ''www.turksatglobe.com'' internet sitesi üzerinden izleyebileceğini bildiren Dalbay, ''Ticari olarak belirli bir kalitede görüntü istendiğinde bedele tabi olacak, lisans ücreti ödenmesi gerekecek. www.turksatglobe.com'da Türkiye'nin her yerinin görüntüsü var. Hatta 864 bin metrekarenin biraz daha fazlasının görüntüsü var'' diye konuştu.