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Yaşam

TÜRKSAT IBC FUARINDA ANKARA (A.A)

08 Eylül 2010 14:03

-TÜRKSAT IBC FUARINDA ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Türkiye'nin tek uydu ve kablo TV operatörü Türksat AŞ, 10-14 Eylül arasında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen IBC Fuarı'na katılacak. Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye ait üç haberleşme uydusunu işleten Türksat, Amsterdam RAI'deki 5. Salon'da yer alan B30 nolu standında uydu haberleşme hizmetleriyle birlikte UydunetSKY ve TürksatGlobe markalarını tanıtacak. Fuarda 140'ı aşkın ülkeden 50 bine yakın katılımcının yer alması bekleniyor. IBC 2010 fuar organizasyonu, yayıncılık sektöründe dünyanın kalbinin attığı yer olarak kabul ediliyor. Uydular üzerinden 250'ye yakın ulusal televizyonun yanında, uluslararası 50 televizyon kanalının yayın geçişlerini sağlayan Türksat, kurduğu uplink merkezleri aracılığıyla KKTC ve Almanya'da da uydu yayıncılık hizmeti veriyor. Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme uydularını 2013'ün ilk çeyreğinde uzaya göndermeyi planlayan Türksat, ilk yerli üretim haberleşme uydusu Türksat 5A'yı da 2015 yılı başlarında uzaya göndermeyi hedefliyor.

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