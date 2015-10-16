Türksat 4B uydusu bu gece fırlatılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, Türksat 4B uydusunun bu gece uzaya fırlatılacağını açıkladı. Bakan, Türksat 4B uydusunun, ka bandı üzerinden internet erişimi için kullanılacağını belirterek, daha uygun maliyet ile yüksek hızlı internet erişimi sağlanacağını söyledi.

Hürriyet’te yer alan bilgiye göre; Bilgin yaptığı açıklamada, söz konusu uydunun 16 Ekim Cuma günü (bu gece) Türkiye saatiyle 23.40'ta Baykonur Fırlatma Üssü'nden fırlatılacağını kaydederek, "Fırlatmadan sonra yörüngeye yerleştirme ve yörünge testlerinin tamamlanmasının ardından aralık ayında devreye alacağımız Türksat 4B uydusu, ka bandı üzerinden internet erişimi için kullanılacak. Uydu ile hem kapasitemiz artacak hem de uydu üzerinden internet kullanımı yaygınlaşacak" ifadesini kullandı.

4B haberleşme uydusunun, Baykonur'dan fırlatılmasının ardından, 50 derece doğu yörüngesinde teslim alınacağını ve Türkiye'nin 50 derecede işletilecek ilk uydusunun 4B olacağını belirten Bilgin, uydunun Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu ile Türk Cumhuriyetlerini kapsayacağını söyledi.

Ka band ile uydudan sağlanan internetin hızında artış sağlanacağını bildiren Bilgin, "Türksat 4B uydusunda yer alan ka band ile daha uygun maliyet ile yüksek hızlı internet erişimi sağlanacak ve toplam 3 Gbps veri haberleşme kapasitesi artışı sağlanacak" dedi.

"TV yayıncılığının da kapasitesini arttıracak"

Bilgin, uydunun ka frekans bandında sağlayacağı 792 MHz ilave kapasitenin televizyonların canlı yayın geçişlerinde de yoğun olarak kullanılacağını ifade ederek, "Türksat 3A, Türksat 4A haberleşme uyduları üzerinde veri haberleşmesi ve canlı yayın geçişleri için ayrılan kapasitenin Türksat 4B uydusuna aktarılarak, 42 derece doğu yörüngesinde televizyon yayıncılığı için kapasite artışı sağlanacak ve daha fazla TV kanalına hizmet verilebilecek" diye konuştu.

Türksat 4B uydusunun üretimi 4 Haziran 2014'te tamamlanmış, Baykonur Uzay Üssü'nde proton roketinde başka uyduların fırlatılması sırasında meydana gelen arızalar nedeniyle fırlatma işlemleri durdurulmuştu. Türksat 4B için de 16 Ekim 2015 tarihi belirlenmişti.