Türksat 4A uydusu uzaya fırlatıldı

Japon ve Türk mühendislerin ortak üretimi olan Türksat 4A uydusu Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden saat 23:09'da fırlatıldı.

Fırlatmadan 9 saat 13 dakika sonra ilk sinyalin alınması planlanan uydu, "50 Derece Doğu" boylamına yerleştirildikten sonra bu boylamda yaklaşık 3 ay kalacak. Kontrol istasyonları aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek uydu, daha sonra "42 Derece Doğu" boylamına yerleşecek. Fırlatılıştan hemen sonra uydunun kontrolü, Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak.

Türksat 4A ile birlikte uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin uydularının sayısı 4’ü aktif olmak üzere 5’e yükselecek. Türksat 4A uydusu ile Türkiye’nin uydu filosunda ilk defa yeni teknoloji olan Ka Bant frekansı yer alacak. Bu sayede daha önce ulaşılamayan Afrika’nın Sahra altı kısmına da televizyon yayınlarını ulaştırma imkânı kazanılacak. Ka- bant aracılığıyla kapsama alanlarına küçük daireler şeklinde yayın indirilerek, daha yoğun ve etkin yayın imkânı sağlanacak. Böylece internet erişim maliyetleri de düşecek. Tüksat 4A uydusunda yayıncılık hizmetlerinin yanı sıra askeri amaçlı uydu yayınlarına da imkân verilebilecek.

Türksat 4 A uydusu, Türkiye’nin haberleşme kapasitesini 3 kat arttıracak projenin önemli parçalarından birini oluşturacak. Bu uydu, iletişimin yanı sıra, Çin’in batı bölgelerinden İngiltere’nin doğusuna kadar Türkiye, Avrupa, Orta Asya, Yakındoğu ve Afrika dahil geniş bir bölgeye televizyon yayınlarının aktarılmasını sağlayacak. Böylelikle, Türk televizyon ve radyo kanallarının yayınları Avrupa ve Asya’nın ardından Afrika’yı da kuşatacak.