Türksat, 4 yılda 355 projesini taşeron firmalara yaptırdı

Uydu yörünge hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olan ve bunun ilgili yükümlülükleri yerine getirmek için 2004 yılında kurulan Türksat, 4 yılda 355 projesini taşeron firmalara bıraktı.

CHP Milletvekili Cengiz Gökçel’in Türksat’a yönelik soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2016 ile 2020 yılları arasında, projelerin 355’inin taşeron firmalara yaptırıldığını kaydetti. Karaismailoğlu, bu süreçte 137 farlı taşeron firması ile anlaşmalar yapıldığını da ifade etti. Türksat’ın yerli ve milli firmalarla çalıştığını söyleyen Karaismailoğlu, önergeye verdiği yanıtta ayrıca, “Türksat’ın kurum ve kuruluşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi imkan dahilinde değildir” ifadelerini kullandı.

BirGün’den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP’li Gökçel, Türksat’ın yönetim kurulu üyeleri arasında İbrahim Kalın, İbrahim Eren ve Ali Taha Koç gibi bürokratların bulunduğunu anımsattı. Bu işlemlerin imzacılarının taşeron işlemlerde sorumluluğu bulunduğunu kaydeden Gökçel, “Kurum, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değil. Ancak kurumu incelediğimizde sanki kanunun arkasından dolaşmak için yapılmış görünen bazı düzenlemeler olduğu görülüyor. Türksat, istisnaları sonuna kadar kullanıyor. Taşeron kullanılan işlerin tamamı danışmanlık ve teknik destek alım işleri. Sayıştay raporları da bunları açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Gökçel sözlerini şöyle sonlandırdı: “Fahiş fiyatlarla taşerona işler verilmiş. 3 ila 10 bin TL arasında çalışan personeller için taşeron firmaya 12 ila 34 bin TL arasında ücretler ödenmiş. Bunu da tespit ettik. Türksat, birilerini zengin etmek için kullanılmış.”