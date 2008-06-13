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Bilim / Teknoloji

TÜRKSAT 3A fırlatıldı

Türkiye'nin yeni uydusu TÜRKSAT 3A, Fransız Guyanası'ndan başarıyla fırlatıldı

13 Haziran 2008 03:00

TÜRKSAT 3A, fırlatıldıktan 31 dakika sonra roketten ayrıldı. Fırlatma işlemini, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile projenin diğer görevlileri, Denizcilik Müsteşarlığı'nda izledi.

Uydunun deneme süresinin ardından hizmete girmesiyle, Türkiye'deki televizyon yayınları Kanada'dan Çin'e kadar izlenebilecek.

Yapımında, 22 Türk mühendisin çalıştığı TÜRKSAT 3A'nın, 20 yıl hizmette kalması planlanıyor.

Uydu, 200 milyon dolara mal oldu. TÜRKSAT 3A'nın fırlatılışı, 30 Mayıs'ta yazılım sorunu nedeniyle ertelenmişti.

Türksat 4A ve 5A yolda

Bakan Yıldırım, uydunun uzaya fırlatılmasından sonra basına değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, "TÜRKSAT 3A'nın bugüne kadar uzaya gönderilen en büyük kapasiteli ve en gelişmiş uydu olduğunu söyledi.

Bakan Yıldırım, "Şimdi önümüzde 2011'e kadar uzaya göndereceğimiz TÜRKSAT 4A var. Bu sefer sadece projede değil, yapımda da kendi teknik elemanlarımız yer alacak. Daha sonra 2014'te uzaya gönderilecek olan TÜRKSAT 5A'da tamamen projesi ve imalatıyla Türkiye'de yapılması planlanıyor. Bunun için çalışmalara başladık" dedi.

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