TÜRKSAM Başkanı Oğan: Merkez Bankası Başkan değişikliğinin Türkiye’ye maliyeti 2 Atatürk Barajı, 7 Avrasya Tüneli, bin 800 kilometre hızlı tren hattı

Eski MHP Milletvekili ve Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan, Merkez Bankası Başkanı'nın gece yarısı görevden alınmasının Türkiye'ye maliyetinin çok ağır olduğunu söyledi. Türkiye'nin 106 milyar dolar kamu dış borç tutarı olduğuna dikkati çeken Oğan, “Döviz kurundaki her 10 kuruşluk artış bize bir Avrasya Tüneli kaybettiriyor. Cumadan pazartesiye 2 tane Atatürk Barajı, 7 tane Avrasya Tüneli, 1.800 kilometre hızlı tren hattı kaybettik” dedi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, dikkat edilmesi gereken temel meselenin güven olduğunu vurgulayan Oğan şu değerlendirmelerde bulundu:

“Siz bu ülkeye dışarıdan para getirmek zorundasınız. Türkiye'nin dış borç stogunun içerisinde dövizin oranı 2011'de yüzde 27 iken, 2020'nin ocak ayında bu oran yüzde 56'ya çıkmış. Ve Türkiye'nin çok ciddi şekilde dış borç yükü artıyor. Bu ülkeye yabancı sermaye çekmek için birinci kural güven, ikinci kural öngörüdür. Naci Ağbal'ın yaptıklarını biraz beklesek, yaza doğru toplumda yastık altındaki döviz stokları çözülmeye başlardı. 128 milyar dolar döviz stogumuz eridi, o da yavaş yavaş dolmaya başlayacaktı. Ancak spekülatör gruplar böyle bir karar alabilir. Hükümetteki tek adama bağlı atama kararında inisiyatif kaybedildi.”

“Kimse risk alıp Erdoğan’a aldığı kararların yanlış olduğunu söylemiyor”

Sinan Oğan, kimsenin risk alıp Erdoğan'a aldığı kararların yanlış olduğunu söylemediğini savundu. “Önceden yanında daha akil isimler vardı, frenliyordu. Şimdi yok. Naci Ağbal vardı ve o da görevden alındı” diyen Oğan, konuşmasında “Başkanlık sisteminde her şeyin hızlı olacağı, hızlı karar alınacağı söyleniyordu. Gerçekten hızlı oldu ama doğru olmadı. Cumhurbaşkanı reaksiyonel davranıyor, kızıyor ve görevden alıyor” ifadelerine yer verdi.

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