Turks ve Caicos Adaları'nda bir gemide 20 ceset bulundu

T24 Dış Haberler

Britanya'nın denizaşırı topraklarından Turks ve Caicos Adaları'nın sularında bir teknede 20 kişinin cesedi bulundu.

Teknedekilerin kim olduğu, denizde ne yaptıkları ve nasıl öldükleri henüz bilinmiyor ancak yetkililer cinayetten şüphelenmediklerini belirtti.

Gemideki 20 cesetten ikisinin çocuk olduğu belirtildi.

Cuma günü polis komiseri Trevor Bottins, teknenin Karayipler bölgesinin dışından geldiğini ve hedeflerinin Turks ve Caicos Adaları'na gelmek olmadığını düşündüklerini belirtti.

Tekne, cuma sabahı 6.45 sularında balıkçıların polise Grand Turk açıklarında sürüklenen bir tekne gördüklerini bildirmelerinin ardından bulundu.

Aynı gün, yetkililer 43 Hatili sığınmacı taşıyan bir gemiyi durdurdu.

Bottins, hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit edip ailelerine bildirmeye çalışacaklarını ifade etti.