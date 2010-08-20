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Yaşam

TÜRK ROCK GRUBU ART NİYET'E RUS İLGİSİ ANKARA (A.A)

20 Ağustos 2010 13:29

-TÜRK ROCK GRUBU ART NİYET'E RUS İLGİSİ ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Türk rock grubu Art Niyet'in ''Russian Roll'' şarkısı, Rus radyolarının ilgi odağı oldu. Şarkının gördüğü ilgi üzerine, grubun web sitesinde Rusça bölüm açıldı. Ankaralı rock grubu Art Niyet'in Rusların dünyaca ünlü popüler halk şarkısı Katyusha'yı yeniden yorumlayarak kaydettiği ''Russian Roll'', Rus müzikseverlerden olumlu not alıyor.  Grup üyelerinden Tarkan Gürol, yaptığı açıklamada, şarkının, Rusya'nın Sesi Radyosu, 101 Humor FM, 101 Bard Radio, Echo of Moscow, Love Radio, Mayak Radio, Russkoe Radio ve Samara Maximum'un da aralarında yer aldığı radyo istasyonlarında sık sık çalındığını belirtti. Gürol, "Şarkının bu istasyonlarda çalınmasının ardından, grubumuzun www.myspace.com/artniyet adresine çok sayıda Rusça mesaj gönderildiğini görünce kısa süreli şaşkınlığımız yerini mutluluğa bıraktı. İlgiyi sıcak tutmak için grubumuzun resmi web sitesi olan www.art-niyet.org'un Rusça bölümünü açtık'' dedi. Gürol, şarkılarına klip çekmek ve Rus televizyon kanallarında yayımlatmak için hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

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