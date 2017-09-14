TurkRating, IC İÇTAŞ Enerji’nin kredi notunu iki kademe yükseltti

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TurkRating), IC İÇTAŞ Enerji\'nin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu TR A’ya, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu ise TR A1’e yükseltirken, görünümü durağan olarak belirledi.

Turkrating son dönemdeki tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak, IC İÇTAŞ Enerji\'nin, yüksek EBITDA marjları ve yüksek verimlilikle çalışan elektrik üretim santrallerinin performanslarını değerlendirdi. Yapılan derecelendirme kapsamında; son iki yılda belirlenen hedeflerin üstünde operasyonel ve finansal performans gösterilmesi ile bu performansın sürdürülebilirliğine ilişkin beklentiler, kredi notunun belirleyici unsurları olarak belirtildi.

IC İÇTAŞ EnerjiYönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, “2015 ve 2016 yılındaki tahvil ihraçlarımıza beklenenin üzerinde bir talep alarak, 1969 yılından bu yana güven ve yüksek itibar ile birlikte anılan ‘IC’ markasının sermaye piyasalarında da olumlu bir karşılık bulduğunu gördük. Turkrating tarafından yapılan not artırımını, şirketimizin sektör genelinden olumlu olarak ayrışan performansının bir yansıması olarak değerlendiriyorum” açıklamasında bulundu.

IC İÇTAŞ Enerji hakkında bilgi veren Serhat Çeçen, \"IC İÇTAŞ Enerji, 1998 yılında Türkiye enerji sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak başlayan yolculuğunu bugün itibarıyla sektörün liderlerinden biri olarak sürdürmektedir. IC İÇTAŞ Enerji, tamamen yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı toplam bin 450 MW’lık kurulu gücü ile ülkemizin enerji arzının güvenli ve sürdürülebilir olarak temini için önemli bir rol üstlenmektedir. IC İÇTAŞ Enerji Grubu, elektrik üretiminin yanı sıra, Trakya bölgesinin elektrik dağıtımını gerçekleştirmekte, elektrik ticareti ve perakende satışı alanlarında faaliyet göstermektedir. IC İÇTAŞ Enerji tarafından 2015 ve 2016 yıllarında toplam 250 milyon TL’lik tahvil ihracı gerçekleştirilirken, yatırımcıların yoğun talebi üzerine her iki ihraç kapsamında da hedeflenenin üzerinde bir satış gerçekleştirilmiştir\" diye konuştu.

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