TURKOVAC 4 hastanede daha uygulanmaya başladı

Yerli Koronavirüs aşısı TURKOVAC, bugünden itibaren Ankara'da Ankara Şehir Hastanesine ek olarak 4 hastanede daha uygulanmaya başladı.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli inaktif Koronavirüs aşısı TURKOVAC, Başkent’te bugün itibariyle 4 hastanede daha uygulanmaya başladı.

Halihazırda Ankara Şehir Hastanesi’nde uygulanan TURKOVAC bu hastaneye ek olarak, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH), Ankara EAH, Dışkapı EAH ve Gülhane EAH'de de uygulanmaya başladı.

TURKOVAC aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da Alo 182’den randevu alınabilir.