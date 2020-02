TÜRKONFED/Turan: Türkiye'nin gündemi, A'dan Z'ye dijital dönüşüm olmalı

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Dijital Anadolu Projesi’nin bu yılki kapanış toplantısında konuşan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Ülkemizin gerçek gündeminin, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz. Dijitalleşmeyle birlikte suyun akışını dönüştürme gücümüz var” dedi.

Dünyanın büyük bir değişimden geçtiğini ve ekonomiden toplumsal hayata, dijital dönüşümün her alanda kendisini derinden hissettirdiği bir çağı yaşadığımızı söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, şöyle devam etti:

\"KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek amacıyla tasarladığımız Dijital Anadolu Projesi’nde Adana toplantımız ile birlikte 5 kentte bin 250 KOBİ’mize ulaşmış olduk. Dijital Anadolu projesinin önemli bir çıktısı olarak da iki rapor yayınladık. Bu raporların ülkemizin ve sektörlerimizin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik edeceğini umut ediyoruz.

\"Ülkemizin gerçek gündeminin, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz. Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek katma değer yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşmeyi kaldıraç olarak kullanabiliriz.

\"Dijital dönüşüm bir amaç değil, kalkınma odaklı sürdürülebilir ekonomi için bir araçtır. Küresel bir güç olmanın anahtarı, kendi teknolojimizi geliştirmekten geçiyor. Teknolojiyi tüketen değil; hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız.

\"Dijitalleşmeyle birlikte suyun akışını dönüştürme gücümüz var. Hayal gücü, bilgi, nitelikli eğitim, nitelikli insan kaynağı, yüksek teknoloji ile yüksek katma değerli üretime odaklanarak; değişimi zamanında yakalamak mümkün.\"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek de, \"İşletmelerin, teknolojik ve inovatif çözümleri müşterileriyle buluşturmaları büyük önem taşıyor. Müşterilere zaman tasarrufu sunmalı, bazı avantajlar sağlamalılar. Bu müşteri tarafını ilgilendiriyor. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Firmaların kendi içsel uygulamaları, süreçleri, yönetimleri ile ilgili de dijitalleşmeye gitmeleri, muhasebe, stok yönetimi, fatura takibi, insan kaynakları uygulamaları ve hatta üretim bandında dijitalleşme fırsatları olup olmadığına bakmaları gerekiyor\" diye konuştu.

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, \"Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için gelişmiş ülkelerle belki de ilk defa aynı düzeyde rekabet etme şansına sahibiz. İşte dijitalleşme ya da dijital dönüşüm; Endüstri 4.0 dünyasında işin anahtar kavramı haline geliyor. Her ülke, potansiyelleri ölçüsünde dünyadaki pastadan daha fazla pay alabilmek için kendi hikâyelerini yazmanın peşine düşüyor. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Ya eski üretim ve iş yapma alışkanlıklarımızı devam ettireceğiz. Bu durumda kepenkleri kapatıp; dijitalleşen ülkelerin ürettiğini tüketen bir topluma dönüşeceğiz. Ya da bu değişimi doğru okuyup, zamanında aksiyon alacağız. Ve rekabetçilik gücümüzü artıracağız\" dedi.

ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de, \"Yatırımların yüksek katma değerli alanlara kaydırılması ve bu geçiş süreci için yol haritasının oluşturulması, her düzeyde eğitim kalitesinin yükseltilmesi elzemdir. Eğitimle birlikte dijitalleşme ve gücünü Endüstri 4.0’dan alan dünyanın gelişmiş ülkelerinin modellemeleriyle yeni bir ivme kazanabiliriz. Türkiye’de ve Çukurova’da ekonomik enstrümanların uyumlu kullanımı kısa, orta ve uzun vadede ekonomimizin olumlu yönde şekillenmesini sağlayacaktır\" dedi. (Fotoğraflı)