TÜRKONFED/Kadooğlu: Sürdürülebilir büyüme KOBİ’lerin güçlendirilmesiyle mümkündür

İstanbul, 1 Kasım (DHA) – TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın KOBİ’lere yönelik açıklamalarına destek vererek, “Başbakanımız Binali Yıldırım’ın açıklamalarını önemsiyor ve destekliyoruz. Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkışın anahtarının KOBİ’lerimizin güçlenmesiyle gerçekleşeceğine inanıyoruz” dedi.

Yüksek katma değerli üretim için yüksek teknoloji yatırımlarının önemini TÜRKONFED olarak her platformda dile getirildiğini vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın KOBİ’lerin, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelmesi durumunda, bu işletmelere yüzde 70\'i ödemesiz destek sağlanacağı açıklamasının önemli olduğunu söyledi.

Kadooğlu, dünyada ekonomilerin dönüştürücü dinamosunu, fiziksel, dijital ve biyolojik boyutta gelişen yeni teknolojilerin oluşturduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyerek, “Türkiye ekonomisinin yüzde 96’sını KOBİ’lerin oluşturduğunu söylüyoruz. Peki, ‘Bu KOBİ’lerimizin ne kadarı yüksek teknolojili bir üretim gerçekleştiriyor?’ diye baktığımızda, karşımıza çıkan rakam gerçekten düşündürücüdür. KOBİ’lerimizin yüzde 60’ı düşük teknolojili üretim yaparken, sadece yüzde dördü yüksek teknolojili üretim gerçekleştiriyor. KOBİ’lerimizi dijital dönüşüm süreçlerine adapte etmemiz, katma değeri yüksek ürün ve teknolojilere yatırım yapmalarını sağlamamız, aynı zamanda yüksek niteliklere sahip insan kaynağı altyapımızı geliştirmemiz için Başbakanımız Binali Yıldırım’ın açıklamalarını önemsiyor ve destekliyoruz. Türkiye’nin en büyük KOBİ yapılanmasına sahip iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu olarak; Verimlilik, istihdam, teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda KOBİ’lerimizin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. KOBİ’lerimizin dijital çağın gerektirdiği üretim ve yatırımda, Başbakanımızın açıkladığı gibi yeni teşvik ve desteklere ihtiyacı var. Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkışın anahtarının KOBİ’lerimizin güçlenmesiyle gerçekleşeceğine inanıyoruz.” dedi.