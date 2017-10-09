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Ekonomi

TÜRKONFED’den, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü’ zirvesi

İstanbul, 9 Ekim (DHA) –Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), UN Women (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi) ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) işbirliğiyle 19 Ekim’de düzenleyeceği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadı

09 Ekim 2017 18:01

İstanbul, 9 Ekim (DHA) –Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), UN Women (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi) ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) işbirliğiyle 19 Ekim’de düzenleyeceği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü” ana temalı zirveye ulusal ve uluslararası camiadan çok sayıda önemli isim katılacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın açılış konuşmasını gerçekleştireceği zirvede; Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Emine Sabancı, Tankut Turnaoğlu, Ali Fuat Erbil, Nur Ger, Turgut Boz ve İdil Yiğitbaşı gibi isimlerin yanında dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda üst düzey yönetici de konuşmacı olarak yer alacak.
Zirve kapsamında, Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ışığında; “Sürdürülebilir Kalkınma için Nitelikli Eğitim Stratejileri”, “Sürdürülebilir Kalkınmada Sanayinin Geleceği”, “Sürdürülebilir Kalkınma için Sorumlu Üretim ve Tüketim” ve “Sürdürülebilir Kalkınma için Barış ve Güçlü Kurumlar” başlıkları ile 4 panel düzenlenecek.
Zirvede, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı, Procter and Gamble Türkiye ve Kafkaslar Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu, Garantisi Bankası CEO’su Ali Fuat Erbil, SUTEKS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, TEB Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İdil Yiğitbaşı gibi Türk iş dünyasının önde gelen yöneticileri de panelist olarak katılacaklar.
Zirvenin uluslararası panelistleri arasında ise, Unilever Pakistan CEO’su Shazia Syed, Sodexo Global Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Satu Hescung, EBRD Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Oksana Pak, C@rma-Care Move Act Direktörü Sandrine Ramboux, Livstcket Kurucu ve CEO’su Birgitta Notlöf, Ürdün İş Geliştirme CEO’su Nayef Stetieh ve Gulf African Bank Genel Müdürü Abdalla Abdulkhalik yer alacaklar.

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