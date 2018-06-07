TÜRKONFED'den, genç girişimciliği için yeni Avrupa Birliği: YEP!

Elif Varan / İstanbul, 7 Haziran (DHA) - Sosyal girişimcilik kavramının Türkiye\'deki öncülerinden Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), gençleri girişimciliğe teşvik etmek ve genç işsizlikle mücadele edebilmek amacıyla yaptığı projelerine bir yenisini daha ekledi.

TÜRKONFED\'in hedefi; Dünyada ve Avrupa’da giderek önem kazanan ve faaliyet gösterilen alanlarda kalıcı değişim yaratmayı ve yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek.

Sürdürülebilir Bir Toplum İçin Genç Girişimler-YEP! (Youth Enterprises And Public Sector For A Sustainable Society) adıyla Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı desteği ve Erasmus+ Programı kapsamında uygulanacak projeyle TÜRKONFED, gençleri sosyal girişim ve sosyal sorumluluk konularında teşvik etmek üzere çalışmalar yürütecek.

İtalya, Slovakya ve Yunanistan\'dan bir araya gelen sivil toplum kurumlarının, TÜRKONFED liderliğinde gerçekleştirdiği toplantıda özellikle gençlerin sürdürülebilir sosyal girişimler ortaya çıkarması ve kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip olmasına yönelik bir çalıştay gerçekleştirdi. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün genç girişimci ekosisteminin yaratıcılığından ve insan kaynağı gücünden faydalanması da hedefleniyor.

2014 yılından bu yana uygulanan Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren bir program. Programla, okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler sağlanıyor. (Fotoğraflı)

