TÜRKONFED'den Başkan Kadooğlu hakkında açıklama

İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Hukukun evrensel ilkesi olan masumiyet karinesi anlayışıyla TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ile ilgili adli süreci yakından takip ediyor, sözkonusu sürecin hukuk ilkelerine uygun bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz.

“Şeffaflık ve hukuka uygunluktan asla taviz vermeyen bir kurum olarak, TÜRKONFED’in karar organlarının, konuyu tüm ayrıntılarıyla ivedilikle ele aldığını ve gelişmeleri titizlikle izlediğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Hürriyet gazetesinde bugün yer alan bir haberde, \"TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun işadamı Ömer Faruk Ilıcan’ın cinayetinin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak arandığı\" belirtiliyor.