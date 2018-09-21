Türkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar

İstanbul, 21 Eylül (DHA) – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) Başkanı Orhan Turan, Yeni Ekonomi Programı’ndan (YEP) en önemli beklentilerinin, \"makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar sağlaması\" olduğuna dikkat çekti.

Turan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dün açıklanan YEP’le ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Geleneksel Orta Vadeli Program’dan farklı bir bakış açışının ve yeni bir yaklaşımın ortaya konduğu Yeni Ekonomi Programı (YEP) özellikle “ekonomik dengelenme, mali disiplin, üretim ve ihracatta katma değere odaklı değişim” ekseninde doğru yapılanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

“Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2019-2021 dönemi YEP’in, geleneksel OVP’lere göre daha gerçekçi ve uygulanabilir hedefler içerdiği görülüyor.

“Programın enflasyon, kamu maliyesi, cari açık, büyüme, istihdam, bankacılık ve reel sektör kredileri ile makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar sağlaması en önemli beklentimizdir.

“Özellikle, şeffaflık noktasında, izleme ve hesap verme mekanizmasını oluşturan etki analizleri sayesinde, programın somut sonuçları üç aylık bir sürelerle takip edilmeye başlanacaktır.

“Programın sanayi, yüksek katma değerli üretim ve ihracata özel vurgu yapması olumlu bir yaklaşımdır. Ekonomimizin yüzde 97’sini oluşturan KOBİ’lerimizin yaşadığı sorunlara yönelik olarak acil bir eylem planının da ortaya konması, planın yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı yapısını da güçlendirecektir.

“Önümüzdeki günlerde finans ve reel sektör mali bünye değerlendirme çalışmalarına göre yeniden yapılandırmayı da kapsayabilecek politika setinde ‘Önce Küçüğü Düşün’ ilkesi çerçevesinde ele alınması, yeni bir yaklaşım sunan YEP’in ruhuna da uygun olacaktır.”

Türkonfed\'in, KOBİ’lerin finansal dalgalanmalarının arttığı dönemde nakit sıkışıklığına çözüm getirecek önerileri ise şöyle sıralandı:

- Ticari alacak sigortasına ilişkin devlet destekli sistem fiilen de işler hale getirilmeli; sigorta şirketlerinin KOBİ’lere önyargılı bakış açısının değiştirilmesi için sigorta şirketlerine yönelik teşvik edici önlemler geliştirilmelidir.

- Ekonomilerin KOBİ düzeyinde yarıştıkları bir dönemde, ödeme gecikmelerinin diğer ülkelere göre uzun olması, Türkiye KOBİ’lerinin rekabetçiliğini olumsuz etkilemektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1530’uncu maddesinin 5. ve 8. fıkralarında yer alan “büyük şirketler tarafından KOBİ’lere yapılacak olan ödemelerin 60 günü aşmaması”na yönelik uygulamadaki aksaklık ve eksiklikler; Avrupa’daki Geç Ödemeler Direktifi doğrultusunda giderilmelidir. Bu kapsam içine, kamu kurumları ve belediyeler de alınmalı ve Türkiye’de 60 gün olan ödeme süresi, AB’de olduğu gibi 30 güne düşürülmelidir.

- Kanunun pratik bir şekilde uygulanabilmesi için, benzer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de süreci KOBİ’lerin lehine döndürecek farklı mekanizmalar oluşturulmalıdır. (Fotoğraflı)