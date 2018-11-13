TÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmek

İstanbul, 13 Kasım (DHA) – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dijital dönüşümün rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmada önemli bir kaldıraç olduğunu vurguladı ve \"Küresel bir güç olmanın anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmekten geçiyor” dedi.

TÜRKONFED, Anadolu’da üretime odaklanan KOBİ’lerin, Sanayi 4.0’a hazırlanabilmeleri amacıyla dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunabilmek hedefiyle Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle yürüttüğü Dijital Anadolu Projesi’nin dördüncü toplantısı, Marmara ve İç Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) ev sahipliğinde Bursa’da düzenlendi.

Antalya, İzmir, Kocaeli’nin ardından bu kez Bursa’da gerçekleştirilen Dijital Anadolu projesinin dördüncü toplantısının açılış konuşmalarını;

- TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan,

- İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek,

- TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

- SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı,

- MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya yaptı.

Turan, Türkiye’nin kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracat gücünün artması için, yüksek teknoloji kullanımının artırması gerektiğine de işaret etti ve ekledi:

\"Dijital dönüşümü yüksek katma değer yaratmak ve kalkınma odaklı sürdürülebilir ekonomi için bir araç olarak görüyoruz.

\"Bugün rekabetçilik liginde yarışan ülkeler için en önemli kaldıraç dijital dönüşümdür. Yeni iş kolları, farklı yatırım alanları, inovasyon ve yaratıcılık odaklı yeni meslekler ortaya çıkacaktır.

\"Küresel bir güç olmanın anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmekten geçiyor.\"

Konuşmasında dijitalleşmenin bir yol arkadaşı olduğunu belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, \"Dijital yatırımların sadece bir seferlik yapılmasının yeterli olacağını öngörmek bizi hatalı bir stratejiye götürecektir. Dijitalleşme bütün sektörleri, iş kollarını etkileyecek bir trend. İşimizde sürdürülebilir bir gelişim yaratmak istiyorsak, dijitalleşmeyi ve getirdiklerini kabul edip bu değişiklikleri hayata geçirmek esas\" dedi.

Ali Avcı da konuşmasında şunları söyledi:

\"Sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerinde dijital altyapı dediğimiz Bulut Bilişim, Sanayi 4.0, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zekâ gibi yatırımlar teşvik edilmeli.

\"KOBİ’lerde teşvik ve destek sistemi ile Bilgi İşlem Teknolojileri’nin kullanımı yaygınlaştırılmalı. Nitelikli insan kaynağı ve nitelikli bir eğitim sistemine yatırım yapılmalı.

\"Bilgi güvenliği ile Dijital Anadolu projesinin en önemli ayakları olan E-Ticaret ve Mobil Ticaret yatırımları artırılmalı.

\"Özellikle Bilgi İletişim Teknolojileri alanında kadınların işgücüne katılımı desteklenmeli ve kadın istihdamı teşvik edilmeli.\"

Ramazan Kaya da, güçlü bir ekonominin, KOBİ’lerin güçlü ve yetkin olmasına bağlı olduğunu belirterek, \"KOBİ’lerimizin dijital dönüşümünde atılacak doğru adımlarla ülkemiz, küresel rekabet endeksinde 61’inci sırada olan yerini çok daha üst sıralara taşıyacaktır\" dedi.

Toplantıda, “Bulut Bilişim’; ‘E-Ticaret’ ve ‘E-Dönüşüm’ konulu üç ayrı panel düzenlendi. (Fotoğraflı)