TÜRKONFED: Tek kanatla uçmak mümkün değil, kadınlar yoksa kalkınma olmaz

İstanbul, 27 Nisan (DHA) – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu\'nun (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu tarafından yürütülen Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi’nin bu yılki ikinci toplantısında konuşan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Tek kanatla uçmak nasıl mümkün görünmüyorsa; toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına aktif katılımı olmadan da kalkınma ve rekabetçilik pek mümkün görünmüyor” dedi.

İDK Komisyonu ve üyesi 39 kadın derneği aracılığıyla, kadının iş gücüne katılımının artırılması, sosyal ve toplumsal statüsünün yükseltilmesi, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi gibi alanlarda projeler yürüten TÜRKONFED, Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi’nde bu yılın ikinci toplantısını “Başaran İnsanlar” teması ile Hatay’da gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en büyük örgütlü kadın gücü olan TÜRKONFED’in üye federasyonu Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) desteği ve Hatay KAGİD ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Kampüsü’nde yapıldı. Toplantının açılış konuşmalarını TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, DASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ekinci ve Hatay KAGİD Yönetim Kurulu Başkanı Rana Atalay gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasında, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahın kadınların ekonomik hayata aktif katılımı ile mümkün olacağını vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, şöyle konuştu:

“İşgücü açısından, kadın- erkek uçurumundan kaynaklanan ekonomik kaybımız GSMH’nin yüzde 25’ine denk geliyor.

“Kadın elinin, emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30’lara kadar çıkarken, kadının olmadığı yerde üretim, bereket, refah ve kalkınmanın olmadığı da anlaşılmalı. Dünya ve ülkemiz, siyasal, ekonomik, toplumsal ve sosyal anlamda büyük bir değişim yaşıyor.

“Ülkelerin rekabetçiliği, ekonominin yanında toplumsal hayatta yarattığı değeri, sürdürülebilir kalkınmada etkin kullanmasıyla ölçülüyor.

“Tek kanatla uçmak nasıl mümkün görünmüyorsa; toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına aktif katılımı olmadan da kalkınma ve rekabetçilik pek mümkün görünmüyor.

“Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü ekonomi, güçlü demokrasi ve güçlü Türkiye demektir.”

Dönüşümün kadın-erkek, hep birlikte mücadele ederek gelişeceğini belirten ve değişimin önce dilde başlaması gerekliliğine işaret eden TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ise konuşmasında, eğitim seviyesinin artırılması ile kadınların işgücüne katılımının arttığına dikkat çekti. Açık, “3. İş Dünyasında Kadın raporumuza göre okur-yazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 16 iken, yükseköğretim mezunu kadınlarda bu oran yüzde 71’e yükseliyor. Kadın güçlenirse toplum güçlenir ve sürdürülebilir kalkınma ancak güçlü kadınlarla gerçekleşebilir” dedi.

Kadınlar önlerine engel koymazsanız her türlü zorluğu aşacak bilgi, beceri ve yetkinliktedir” diyen DASİFED Başkanı Faruk Ekinci ise şunları söyledi:

“Ülkemizin kalkınmasında kadınların gücünü kullanmamız gerekliliği çok nettir. Dünya ile kıyasladığımızda kadın gücü potansiyelini yeterince kullanamadığımızı görüyoruz. Kadın gücü potansiyelimizi etkin kullanmalıyız”

Açılış konuşmalarının hemen ardından TÜRKONFED İDK tarafından hazırlanan 3. İş Dünyasında Kadın Raporu, rapor yazarlarından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hakkı Yılmaz tarafından “İş Hayatında Kadın: Yerel Yönetimler ve İş Yerlerinde Uygulamalar” temasıyla anlatıldı. Idecon Idea & Congress Kurucusu ve Direktörü Yaprak Yapsan da “Girişimcilikte Dijitalleşme ve Sosyal Medya Kullanımı” temasıyla bir konuşma yaptı. Etkinliğin ilk bölümünde ayrıca “Bölgenin Başarılı Girişimci Kadını Ödülü” Özge Salih’e Hatay KAGİD Başkanı Rana Atalay, “Bölgenin Başarılı İş Kadını Ödülü” de DASİFED Başkanı Faruk Ekinci tarafından Çiğdem Kıral’a takdim edildi. (Fotoğraflı)