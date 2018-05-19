TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

İstanbul, 19 Mayıs (DHA) – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, gençlerin geleceği için harekete geçilmesi çağrısında bulundu ve “Eğitimli, nitelikli, yaratıcı, kendi hayallerinin peşinden koşabilen girişimci ruha sahip bir nesil için, gençliğin umutlarını, doğru politikalarla ve doğru bir yol haritasıyla beslememiz gerekiyor” dedi.

19 Mayıs’ı özgürlüğünden ödün vermeyen Türk ulusunun, bağımsızlık umudunu gerçeğe dönüştüren cesaretin adı olarak tanımlayan Turan mesajında şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yakılan özgürlük ateşi, ilk günkü coşkuyla yanmaya devam ediyor. İnanıyorum ki, vatan sevgisini ve demokrasi kültürünü, aldıkları bilimsel eğitimle taçlandıran Türk gençliği, Türkiye’yi çok daha aydınlık, çok daha güçlü bir geleceğe taşıyacak. Yarınımızın sahipleri gençlerimiz başta olmak üzere, tüm Türkiye’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

“19 Mayıs vesilesiyle, gençlerin hem ekonomik hem de sosyal hayatta çok daha iyi bir geleceğe sahip olabilmeleri için yapılması gerekenler olduğunun da altını çizmek isterim. Eğitimli, nitelikli, yaratıcı, kendi hayallerinin peşinden koşabilen girişimci ruha sahip bir nesil için, gençliğin umutlarını, doğru politikalarla ve doğru bir yol haritasıyla beslememiz gerekiyor. Bu doğrultuda iş dünyasının gençlikten beklentilerini doğru bir şekilde aktaracak, gençlerin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkaracak doğru zeminlerin oluşturulması da şart.

“Türkiye’de, yüzde 20’lerin üzerinde olan genç işsizliğini azaltmak ve sürdürülebilir büyüme için gençlerin dinamizmini ekonomiye çok daha etkin dâhil edebilmek için, onları bugünden desteklememiz gerekiyor. Ülkemizin geleceğini belirleyecek olan gençlerin potansiyelini harekete geçirmek için başta kamu olmak üzere tüm özel sektör temsilcileri ve STK’lara büyük görev düşüyor.

“TÜRKONFED olarak biz, gençlerimizin bu mantıkla yanlarında olacağımız projeler geliştirmeye ve Türkiye’nin kalkınmasında gençlerimize güvenmeye devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)