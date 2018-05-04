TÜRKONFED: Başkanlığı Şükrü Ünlütürk vekaleten yürütecek

İstanbul, 4 Mayıs (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu, TÜRKONFED Başkanlığı\'nı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk’ün vekaleten yürüteceğini açıkladı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu\'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"1994-2004 yılları arasında SİAD hareketiyle birlikte kuruluş süreci geçiren TÜRKONFED, 2004’ten bugüne etkin bir kurumsal faaliyet dönemi yaşamaktadır. Gücünü ve etkinliğini bağımsızlık ve gönüllülük esasıyla oluşturduğu ilkelerinden alan TÜRKONFED, ülke sathına yayılan 29 federasyon 235 dernek ve 40 bini aşkın şirketi çatısı altında barındıran bir sivil toplum ve iş dünyası örgütüdür. 25 yıldır Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve sosyal konularına eğilmiş, sorun alanlarıyla ilgili yapıcı önerileri içeren bilimsel çalışmalarıyla katkıda bulunmuştur. TÜRKONFED Başkanı olarak 2015-2018 yılları arasında başarılı bir başkanlık dönemi geçiren Tarkan Kadooğlu\'yla ilgili haberlere konu olan iddiaları üzüntüyle karşılıyoruz. Hukukun evrensel ilkesi olan masumiyet karinesi anlayışıyla, şeffaflık ve adaletten asla taviz vermeyen bir kurum olarak, Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte ve sürecin hukuk ilkelerine uygun, adil bir şekilde tamamlanacağı inancını taşımaktayız. Yönetim Kurulumuz, kurumsal sürekliliğin sağlanması amacıyla, 12 Mayıs 2018 Cumartesi yapılacak 13. Olağan Genel Kurulu’na kadar TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığını, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk’ün vekaleten yürütmesine karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.\"

Hürriyet gazetesinde dün yer alan bir haberde, \"TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun işadamı Ömer Faruk Ilıcan’ın cinayetinin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak arandığı\" belirtiliyor.