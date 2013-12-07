TÜRKONFED Başkanı ONATÇA: Gençleri iyi eğitmeden cari açığı önleyemeyiz

17’inci Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, "Bu eğitim seviyesi ile dünya pazarlarında rekabet edebilmemiz mümkün değil. Özgür ve eleştirel düşünebilme yeteneği olmadan inovasyon kültürünü de geliştiremeyiz. Eğer tüm gençlerimize iyi bir eğitim vermezsek, enerji, ulaştırma, finansman maliy etlerini ne kadar aşağı çekersek çekelim cari açığı azaltmamız mümkün olmayacak" dedi.

Türk Girişim ve İşbirliği Konfederasyonu (TÜRKONFED), 17’inci Girişim ve İş Dünyası Zirvesi 5-6 Aralık tarihlerinde Eskişehir’de düzenlendi. Eskişehir SİAD’ın ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, cari açık sorunu hakkında Türkiye’nin yüksek enerji ithalatı bahanesine sığınmasını doğru bulmadıklarını belirtti. Onatça, “Türkiye’nin enerji ithalatından kaynaklı cari açığı 50 milyar dolar. Güney Kore 110 milyar dolarlık enerji ithal ediyor ama cari fazla veriyor. Hedef KOBİ’lere yüksek katma değeri üretim yaptır abilmenin altyapısını hazırlamak olmalı” dedi.

Tezler raflarda kalıyor

Türkiye’nin inovasyon ve yüksek teknoloji üretim gerçekleştiremiyor olmasının eğitimde yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığını belirten Onatça, “Üniversitelerimizden çok sayıda mühendis mezun oluyor ancak, bu insan kaynağımız sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu konulardan uzak kalıyor. Üniversitelerde verilen eğitim, sektörünün beklentisini karşılamıyor. Özellikle master ve doktora programları ve bu çerçevede yazılan tezler ekonomiye dönüşmüyor, küt üphanelerin raflarında kalıyor” dedi.

Bu eğitimle rekabet edemiyoruz

Eğitim konusunda atılan tüm adımlara, yapılan tüm reformlara rağmen arzu edilen seviyenin yakalanamadığını belirten Onatça, “Türkiye’de ortalama eğitim süresi sadece 2 şehrimizde 8 yılın üzerine çıkabiliyor. Bu eğitim seviyesi ile dünya pazarlarında rekabet edebilmemiz mümkün değil. Özgür ve eleştirel düşünebilme yeteneği olmadan inovasyon kültürünü de geliştiremeyiz. Eğer tüm gençlerimize iyi bir eğitim vermezsek, enerji, ulaştırma, finansman maliy etlerini ne kadar aşağı çekersek çekelim cari açığı azaltmamız mümkün olmayacak” dedi.

İhracat kobi’ler için zor

KOBİ’lerin ihracat yapma konusundaki sıkıntılarını da dile getiren Onatça, bu alanda büyük şirketlere göre çok daha fazla zorlandıklarını vurguladı. Onatça, “Yabancı piyasaları öğrenebilmek, pazar araştırması yapmak, yabancı hükümetlerin istedikleri bürokratik işlemlerle baş edebilmek, KOBİ’lerin ihracat yapabilmesinin önünde büyük bir engele dönüşebiliyor. Bu yüzden KOBİ’lerin istihdam, ihracat, inovasyon, teknoloji, Ar-Ge, finansman kapasitelerini iyileştirecek desteklerin daha da artırılmasını beklediğimiz gibi, KOBİ yöneticilerini var olan destekleri alma konusunda istekli olmaya da davet ediyoruz” diye konuştu.

Tuzaktan kurtuluş arayışı

Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz ve Türkiye’nin her bölgesini temsil eden iş insanlarının katıldığı zirvede “Türkiye Orta Gelir Tuzağından Nasıl Çıkar?” konulu panel gerçekleştirildi. Panelde konuşan TÜRKONFED Y&# 252;ksek Danışma Kurulu Başkanı Celal Beysel de Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkabilmenin yolunun KOBİ’lere daha uygun ortamların yaratılmasından geçeceğini söyledi. Beysel, “Ülke kalkınması açısından çok önemli olan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin sadece büyük firmalar tarafından yapıldığı zannediliyor, KOBİ’ler tarafından yapılabilecek Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri küçümseniyor. Sanayi Bakanımızdan zaman zaman ‘KOBİ’lere destek veriyoruz, kullanılmıyor’ şeklinde şikayetler duyuyoruz. Ama bu durumun nedeni KOBİ’ler için uygun Ar-Ge ortamının yaratılmaması olduğu kanısındayız. Yoksa mesele KOBİ’lerin cehaleti değil” diye konuştu.