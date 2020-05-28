TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Gün: Baroların kanunlarında yapılacak değişiklikler Türkiye’nin yakın gelecekte evrileceği yönü gösterecek

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Gün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla baroların seçim sistemine yönelik yapılması planlanan düzenlemeyi eleştirdi. Gün, "Demokrasinin gereklerinden uzaklaşm ak ve devlet işlerinde dini söylemlere başvurmak Türkiye’nin hukuk devleti zedeleyecek ve demokrasinin gerilemekte olduğu bu günlerde avukatların ve baroların kanunlarında yapılacak değişiklikler Türkiye’nin yakın gelecekte evrileceği yönü gösterecektir." düşüncesini dile getirdi.

Gün Yetkin Report'ta yayımlanan yazısında, "Fikir ve ifade özgürlüğü olmadan hukukun üstünlüğü garantiye alınamaz; hukukun üstünlüğün olmadan da fikir ve ifade özgürlüğü sağlanamaz. Toplumun tarafsız bilgiye, farklı ve ayrık fikirlere kolayca ulaşma ve fikirlerini diğerlerine ulaştırma imkânından mahrum olduğu günümüzde hem hukukun üstünlüğü hem de fikir ve ifade özgürlüğü tehlike altındadır. Muhalefetin bile fikirlerini topluma iletmekte zorlandığı günümüz şartlarında Baroların hukuk devletini, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, temel insan haklarını, özellikle fikir ve ifade özgürlüğünü savunuyor olması, bu amaçla kamu görevlilerini ve siyasi parti liderlerini eleştiriyor olması Türkiye’nin demokrasisi için hayati önem taşımaktadır." görüşünü savundu.

"Baroların eleştirilerine kulak verilmeli" diyen Gün, "Anayasa’nın 'hukuk devleti' ilkesi gereğince yürütmenin en üst seviyesinde yer alan cumhurbaşkanı dâhil bütün kamu görevlileri ile devleti yönetmeye talip olan siyasi parti liderleri bütün işlem ve faaliyetlerinde hukukun üstünlüğüne riayet etmek zorundadır. Baroların eleştirdiği bu temel hususlara aykırılıklardan rahatsızlık duyulmamalı, Baroların hoşa gitmeyen eleştirilerine tahammül edilmelidir. Demokrasinin gereklerinden uzaklaşmak ve devlet işlerinde dini söylemlere başvurmak Türkiye’nin hukuk devleti zedeleyecek ve demokrasinin gerilemekte olduğu bu günlerde avukatların ve baroların kanunlarında yapılacak değişiklikler Türkiye’nin yakın gelecekte evrileceği yönü gösterecektir." ifadesini kullandı.

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