TÜRKONFED: Alacak sigortası desteği KOBİ'ler için önemli

İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1 Ocak 2019’da devreye girmesi planlanan ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası’ uygulamasını, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için \"çok önemli bir adım\" olarak gördüklerini açıkladı.

Ekonomide yaşanan olumsuzluklardan en hızlı etkilenen yapının KOBİ’ler olduğunu hatırlatan Turan, alacak sigortasının KOBİ’leri \"daha dirençli\" kılacağını vurguladı ve ekledi:

“KOBİ’lerimizin nakit sıkışıklığı, ödeme ve tahsilat sorunlarının çözümüne yönelik atılacak her adım küçük ve orta boy işletmelerimize nefes aldıracaktır.

“KOBİ’lerimiz adına atılan bu ilk adımın kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir.

“Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan; yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve ihracat gücü sınırlı olan KOBİ’ler için nakit akışı devamlılığı oldukça kritik bir konu.

“Bu nedenle \'Alacak Sigortası’nın KOBİ’lerimizin dirençli kılınmasının ilk adımı olduğunu düşünüyoruz.

“‘Önce küçüğü düşün ilkesi’ çerçevesinde tahsilat sürelerinin AB’de olduğu gibi 30 günde ödenmesinin sağlanması, geç ödeyenleri denetleyecek mekanizmaların oluşturması, sadece özel sektör için değil belediyeleri ve kamu kurumlarını da bu sürece bu şekliyle dahil edilmesi, hukuki ve kurumsal altyapının kurulması ve KOBİ’lerin, Türkiye’nin geleceği için yeniden yapılandırma başta olmak üzere odağa alınması da önemli.

“Bu adımların da hayata geçirilmesinin KOBİ’lerimizi sadece kısa ve orta değil, uzun vadeli risklere karşı da dayanıklı kılacağına inanıyoruz.” (Fotoğraflı)