T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜRKONFED 22'inci Girişim ve İş Dünyası Zirvesi 17 Kasım'da Hatay'da

İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nin 22’ncisini, “Güçlü İşletmeler, Güçlü Ekonomi” temasıyla 17 Kasım tarihinde Hatay’da gerçekleştirecek

12 Kasım 2018 19:47

İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nin 22’ncisini, “Güçlü İşletmeler, Güçlü Ekonomi” temasıyla 17 Kasım tarihinde Hatay’da gerçekleştirecek.
Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (DASİFED) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan zirvenin açılış konuşmalarını TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve DASİFED Başkanı Faruk Ekinci yapacak.
Zirve kapsamında ayrıca, TÜRKONFED ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle, işletmeleri sel gibi afetlere ve mülteci sorunu gibi krizlere daha dayanıklı kılmak için başlatılacak. CBi Türkiye (Connecting Business Initiative) programının imza töreni de, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi Irena Vojáčková Sollorano ile UNDP Ülke Direktörü Claudio Tomassi’nin katılımıyla gerçekleşecek. (Fotoğraflı)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHATürk GirişimDünyası Konfederasyonu TÜRKONFED GirişimDünyası ZirvesininGüçlü Ekonomi”KasımHataydaDoğu Akdeniz SanayiDünyası Federasyonunun DASİFEDTÜRKONFED Başkanı Orhan Turan TÜSİAD Başkanı Erol
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24