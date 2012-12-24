Türköne'ye Atatürk'e hakaretten dava açıldı

Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne'nin "Atatürkçü olmayı hakaret sayarım" şeklindeki açıklamaları nedeniyle hakkında Atatürk'e hakaret davası açıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine getirildikten sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki alınca bu görevinden istifa eden Mümtazer Türköne'nin, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ettiği gerekçesi ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Prof. Mümtazer Türköne'nin katıldığı bir televizyon programında "Atatürkçü olmayı hakaret sayarım", "Atatürk ideolojisi bir darbeler ideolojisidir", "Atatürk ideolojisi faşist bir ideolojidir" sözlerini kullanmasının ardından Restarotör Ahmet Cevat Yaltıraklı, Türköne hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaltıraklı, savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde Mümtazer Türköne’nin, Atatürk’e kasıtlı olarak hakaret ettiğini ve Atatürk ideolojisine faşist bir ideoloji olarak yorumladığını söyleyerek, "Atatürk hakkındaki düşünce ve yorumları doğru ve gerçeği yansıtmadığı gibi Atatürk’ün manevi kişilik haklarına saldırı ve hakaret içermektedir" dedi.

Türköne hakkında takipsizlik kararı veren İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, bu kararında şöyle gerekçelendirdi: "5816 Sayılı Kanun’un Atatürk’ün hatırasına hakareti cezalandırmaktadır. Dilekçede Atatürk’ün hatırasına karşı söylenmiş bir söz yoktur. Atatürkçülük bir ideoloji veya bir doktrindir. Bu doktrin Atatürk’ün ölümünden sonra yaratılmış bir düşünce sistemidir. Konuyu düşünce hürriyeti kapsamında değerlendirmek gerekir. Fikirler şok edici olabilir. Suç unsuru oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir"

"Dava açılması için yeterli şüphe var"

Ahmet Cevat Yaltıraklı’nın İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca verilen takipsizlik kararına yaptığı itirazı değerlendiren Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yaptığı inceleme sonucunda Mümtazer Türköne hakkında müsnet suçtan dolayı kamu davası açılmasını gerektirecek derecede yeterli şüphenin oluştuğu ve delillerin mevcut olduğunu vurguladı. Ağır Ceza Mahkemesi kararının devamında delilleri tartışmanın mahkemeye ait bir görev oluşu da nazara alındığında itiraza konu kovuşturmaya (yargılama) yer olmadığına dair kararın usul ve yasaya uygun olmadığı kanaatine varıldığını belirtti.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nin kovuşturmaya (yargılamaya) yer olmadığı yönündeki kararı kaldırmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Mümtazer Türköne hakkında “Atatürkçü olmayı hakaret sayarım", "Atatürk ideolojisi bir darbeler ideolojisidir", "Atatürk ideolojisi faşist bir ideolojidir", Atatürk şiirleri bir rezalettir", "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Spor ve Gençlik Bayramı İtalya’nın faşist kutlamalarının Türkiye ’deki bir uygulamasıdır" sözlerini kullanarak Atatürk’ün hatırasına hakaret ettiği iddiasıyla edildiği 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.