Türköne çifti: Ölene kadar birlikteyiz

Hürriyet'te mahalle dedikodusu yapan Ahmet Arsan üstü kapalı bir boşanma kulisi yazdı. ANKA da bunu haber yapıp abonelerine servis etti. Ama işin gerçeği Arsan'ın iddiasındaki gibi çıkmadı.



Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne, AK Parti Milletvekili Özlem Piltanoğlu Türköne ile boşandıklarına dair haberleri yalanladı.



ANKA'nın, Akademisyen Yazar Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne ile AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Piltanoğlu Türköne'nin "sessizce" boşandığı şeklindeki haberi gündeme bomba gibi düştü. Hürriyet Gazetesi'nde müstear adla kulis yazan Ahmet Arsan'ın isim vermeden değindiği konuyu, haberleştirip "Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne - AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Piltanoğlu Türköne" boşandı şeklinde abonelerine geçen ANKA'ya yalanlama geldi.



Haber 7'ye konuşan Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne, evliliklerinde herhangi bir sorun olmadığını, boşanmadıklarını söyledi. Evlilikleri ile ilgili çıkan haberin "masa başı yazılmış" olabileceğine dikkat çeken Türköne, "Siyasetin bütün yükü bile evliliğimiz üzerinde herhangi bir etki yapmış ve gedik açmış değil." diye konuştu.



Evliliğimiz gayet uyumlu



Akademisyen Yazar Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne şunları söyledi: "Evliliğimizle ilgi çıkan haberler doğru değil. Herhangi bir sıkınıtmız yok bizim. Boşanmadık. Allah'a şükür hiçbir problem de görünmüyor. Siyasetin bütün yükü bile herhangi bir etki yapmış ve gedik açmış değil. Evliliğimiz de gayet uyumlu şekilde devam ediyor. Masa başı üretilmiş bir haber galiba. Ne diyebilirim ki?"



Hürriyet'te muhafazakar kesimde olan bitenle ilgili yazılar yazan Ahmet Arsan bugünkü köşesinde, "Camiadan biraz habis bir dedikodu" başlığı altında konuyla ilgili şunları yazdı: "Son dönemde camiada epey popüler olan bir akademisyen-köşe yazarı dostumuz var... İşte bu dostumuz, hususi hayatında büyük ıstıraplar çekiyormuş... Çünkü... Dostumuzun AK Parti'den milletvekili olan genç eşi, kapıyı çarpıp çıkmış. Evi terk etmiş yani..."