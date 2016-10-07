TÜRKÖK’ten ilk yurt dışı ilik nakli Hintli bebeğe

Türkiye'de yaklaşık 160 kişiye nakil yoluyla hayat veren TÜRKÖK, yurtdışındaki yabancı hastalara da umut oldu. Sağlık Bakanlığı’nın Dünya Kemik İliği Bankası’na üye olmasından sonra ilk eşleşme Sakarya-Hindistan arasında gerçekleşti. Etik kurallar nedeniyle ismi verilmeyen 2 yaşındaki erkek bebeğin “immün yetmezlik” (bağışıklık sisteminin çalışmaması) hastası olduğu tespit edildi. Bebeğin kök hücre nakliyle hayata tutunabileceği belirlendi ancak Hindistan’da uygun ilik bulunamadı. Bunun üzerine Dünya Kemik İliği Bankası’na başvuru yapıldı.

TÜRKÖK projesi, başta lösemi gibi kanser türlerinin yanı sıra çeşitli hastalıklara şifa kapısını aralamak için 2014 yılında Kızılay ve Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirildi.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre; banka 57 ülkeden 22 milyon bağışçıyı taradı. 2 yaşındaki Hintli bebeğe uygun kök hücre Türkiye’de bulundu. 11 Mayıs’ta Türkiye’ye müracaat edildi. Sağlık Bakanlığı başvuruyu olumlu yanıtladı. Bakanlık hemen Sakarya’daki bağışçıya ulaştı. Kök hücreler soğuk zincirli kutularla özel kurye eşliğinde taşındı. Nakil, 4 Ağustos’ta Hindistan’da gerçekleşti. Başarılı bir ameliyatla bebek hayata tutundu.

Bebeğin hayatta kalmasını sağlayan bağışçı 27 yaşındaki İ.Ö., “İnşallah sağlığına kavuşur. 2 yıl sonra aileyle tanışmak istiyorum. Herkesin bağışçı olması gerekiyor” dedi.

Bu naklin ardından ikinci uyum İzmir’den Belçika’ya oldu. 1958 doğumlu Belçikalı hasta, 16 Mayıs’ta lenfoma tanısıyla başvuru yaptı.

İzmir’den uyumlu bir kök hücre eşleşmesi bulundu. 18 Ağustos’ta kök hücreler gönderildi.

TÜRKÖK kemik iliği bankası projesiyle 165 bin bağışa ulaşıldı. Dünya Kemik İliği Bankası’na üye olunan nisan ayından bu yana 54 hasta için başvuru yapıldı. 40 hastaya uygun verici adayı saptandı. Yunanistan, Almanya, ABD ve Avustralya gibi ülkeler Türkiye’den cevap bekliyor. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı verilerine göre hem kan hem de kök hücre bağışında özellikle 28-30 yaş grubu ilk sırada yer alıyor.

Bağış sıralamasında yüzde 64.8 oranında erkekler ilk sırada bulunurken, kadınlar listenin yüzde 35.2’sini oluşturuyor. Yaş dağılımında da yüzde 35.9 oranında 18-25 yaş ile yüzde 33.3 oranında 26-35 yaş ortalaması duyarlılıkta dikkat çekiyor. Nakil sürecinde donörlerin masrafları karşılanıyor.