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Dünya

Türkmenler: Rusya bizi Bayırbucak'ta yok etmek istiyor

"O pilot bizi öldürmek için oradaydı. Oralara tatile gelmemişti"

01 Aralık 2015 09:56

İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesine mülakat veren Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, Rusya'yı Türkmenleri kuzeybatı Suriye'den çıkarıp Beşar Esad'a alan açmaya çalışmakla suçluyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bayırbucak Türkmenlerinin binlercesinin hava saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Mustafa, "Çok az kişi kaldı. Bombardıman altında yaşamak neredeyse imkansız" diyor.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa, Rusya'nın Lazkiye'deki Esad etkisini kuzeye doğru yaymaya çalıştığını, bunun için de Bayırbucak Türkmenleri'ni kuzeybatı Suriye'den kalıcı olarak çıkarmak istediğini ifade ediyor.

 

"Suriye bölünebilir"

 

Suriye'deki iç savaşın ülkenin bölünmesine yol açabileceğini de söyleyen Abdurrahman Mustafa, "Eğer Suriye bölünür ve Esad Lazkiye çevresinde kendi devletini oluşturursa, Bayırbucak Esad için stratejik bir önem kazanır. Bu yüzden de Türkmenleri bölgeden çıkarmaya çalışıyorlar" diyor.

Rusya'nın Bayırbucak bölgesinde sivillerin yaşadığı yerleri vurduğunu ifade eden Suriye Türkmen Meclisi Başkanı, evlerini terk edenlerin kaldığı bir kampın da Rus jetleri tarafından vurulduğunu söylüyor ve "Dünya bizi korumalı" çağrısını yapıyor.

Batının desteklediği muhalif gruplara dahil olan Türkmen güçlerinin Nusra Cephesi gibi radikal örgütlerle işbirliği yaptığı iddialarını reddeden Mustafa, "Bizim bölgemizde değiller. Farklı bölgelerdeyiz" diyor.

Ancak Independent gazetesi, Nusra Cephesi tarafından internete koyulan çatışma videolarının Abdurrahman Mustafa'nın açıklamalarıyla çeliştiğini ve videolarda Nusra Cephesi ile Türkmen güçlerinin zaman zaman birlikte hareket ettiğinin görüldüğünü de yazıyor.

 

"Türkiye'den silah yardımı alıyoruz"

 

Türkiye'den silah yardımı aldıklarını doğrulayan Mustafa, "Türkiye bizi her zaman için destekledi" diyor ve Rus savaş uçağının düşürülmesi olayında da Türkiye'nin haklı olduğunu söylüyor.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı hayatını kaybeden pilot için de "O pilot bizi öldürmek için oradaydı. Oralara tatile gelmemişti" diyor.

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