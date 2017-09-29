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Politika

Türkmenler kıyıma uğrarken neredeydi Bahçeli?

"Gerek Erbil'le gerekse Bağdat'la çok sayıda görüşmelerimiz oldu"

29 Eylül 2017 05:42

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil ve Bağdat arasında yaşanan gerilimi düşürmek için yardım edebileceklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referandum hakkında yöneltilen soruları yanıtladı.

"Başından beri bu referanduma karşı olduğumuz konusunda çok açık olduk, çünkü bunun istikrarsızlık sağlayacağını düşündük." ifadesini kullanan Nauert, "Bunların yanı sıra ise gerginliğin artması noktasında ise dikkatli olmak istiyorum." diye konuştu.

Heather Nauert, "Gerek Erbil'le gerekse Bağdat'la çok sayıda görüşmelerimiz oldu. Son birkaç güç içerisinde Bakan, iki taraftan da mevkidaşlarıyla görüştü. Eğer istenirse, ABD iki taraf arasında konuşma sağlanmasına yardımcı olmayı ister. Fakat bu konuda net olmak istiyorum, sadece istenirse. Eğer herhangi bir yardımımız istenirse." dedi.

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